أسامة كمال عن المساعدات الألمانية إلى قطاع غزة: "مش مكسوفين من نفسكم"

كشف الإعلامي أسامة كمال، عن آخر تطورات الوضع في غزة، قائلًا: "الأحداث تتكرر مثل كل يوم على مدى 71 يومًا، من توقف خدمات الإسعاف، نفاد الوقود، انتهاء كل مخازن الوقود، الوضع الصحي المتدني، خروج جميع المستشفيات من الخدمة، انقطاع الاتصالات، تواصل العدوان، استهدافات إسرائيلية للمستشفيات، وحصيلة اعتقالات وصلت إلى 4500 وأكثر، وشهداء زادوا عن 19 ألفًا".

وأضاف كمال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc، أن الجديد هو أن استجابة لطلب من الحكومة المصرية، طائرة شحن تابعة للجيش الألماني نقلت مساعدات طبية مخصصة لمرضى قادمين من غزة إلى مصر، والشحنة بها أجهزة تنفس صناعي وحضانات، والطائرة عليها 7.6 طن تم تحميلها على 9 بالتات، قيمة هذه الشحنة حوالي 1.4 مليون يورو، والأسبوع القادم توجد شحنات خيم ومساعدات.

وعلق الإعلامي أسامة كمال على حجم المساعدات الألمانية، قائلًا: "مش مكسوفين من الـ 1.4 مليون يورو، مصر التي تطلب والشحنة قيمتها مليون يورو، وهو شيء ضئيل جدًا مقارنة بما قدمته مصر، مصر التي قدمت الكثير وسوف تظل تعمل وتقدم، لكن بلاش الإعلام الألماني يخرج ويقول "مصر طلبت" لأن مصر لا تطلب لنفسها".