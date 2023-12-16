"التسويق الإلكتروني ومهارات العمل الإعلامي" ضمن محاضرات قصور الثقافة ببني سويف

نظم فرع ثقافة بني سويف؛ عددا من الفعاليات الثقافية لرواد مواقعه التابعة خلال اليومين الماضيين، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

وشهد بيت ثقافة الفشن لقاء بعنوان "استخدام المنصات الإلكترونية في تسويق المشروعات" بحضور كل من صلاح الدين عتريس، وإسراء جمال، تناولا خلاله تعريف التسويق، ومزايا التسويق الإلكتروني في نشر الخدمات كونه أقل تكلفة وأكثر انتشارا، ويوفر الطاقة والجهد.

سيكولوجية الاتصال والإعلام

وعقد قسم التمكين الثقافي بالفرع محاضرة بعنوان "سيكولوجية الاتصال والإعلام" بمدرسة النور للمكفوفين، تناولت خلالها د. زينب محمد - الأستاذ بكلية الإعلام، مهارات الأداء الصوتي وأهميته للعمل الإعلامي سواء الراديو أو التلفزيون أو منصات التواصل الاجتماعي، تلى ذلك عدة تدريبات عملية للطلاب على مخارج الحروف العربية، ومهارة التلوين الصوتي، والتحكم في سرعة الإلقاء والتعامل مع الوقف بأنواعه.

التنمر الشخصى عبر الإنترنت

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة، عقدت مكتبة دلاص لقاء ثقافيا بعنوان "التنمر الشخصي عبر الإنترنت" تحدثت خلاله ابتسام عبد الحميد، عن مفهوم التنمر، موضحة أنه أحد أشكال العنف الممارس من قِبل شخص أو مجموعة من الأشخاص ضد الآخرين بطريقة متعمدة ومتكررة، كما تناولت دور الأسرة في حماية الطفل من التنمر بإكسابه الثقة بالنفس حتى لا يتأثر بمثل هذه الأمور.

من ناحية أخرى أقيمت محاضرة بعنوان "أضرار الزواج المبكر" تناول خلالها أحمد ماهر أضرار الزواج المبكر على الفتاة من الناحية الصحية، والاجتماعية وصعوبة استكمال دراستها نظرا لتحملها مسئوليات كبيرة في سن صغيرة.

تلى ذلك ورشة حكي تضمنت مناقشة كتاب بعنوان "حكايات من زمن فات" للمؤلف جمال مراد مصباح.