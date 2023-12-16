حدادًا على رحيل أمير الكويت.. "الثقافة" تقرر تأجيل افتتاح المهرجان القومى للتحطيب بالأقصر

قررت وزارة الثقافة تأجيل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، لتقام في الثامنة مساء بعد غدٍ الإثنين 18 ديسمبر الجاري، بساحة أبوالحجاج بالأقصر.

ويأتي ذلك في ضوء إعلان حالة الحداد العام لرحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتفعيلًا لإعلان الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة بتعليق الأنشطة والفعاليات الفنية بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة بأنحاء الجمهورية، اعتبارًا من اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام.

وكان من المقرر أن تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، غدًا الأحد، فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، بساحة أبوالحجاج بالأقصر، بحضور ممثلي منظمة اليونسكو، وقيادات وزارة الثقافة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويتضمن برنامج افتتاح المهرجان عروضًا فنية لشيوخ ولاعبي التحطيب من محافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر، تشمل استعراضات متنوعة بالعصا على أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي كأحد الطقوس التي يقبل عليها أبناء محافظات الصعيد.

ويشارك في المهرجان 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي: بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم اسم المخرج الراحل عبدالرحمن الشافعي، مؤسس المهرجان والذي تحمل دورة هذا العام اسمه، وذلك بحضور الفنان أحمد الشافعي مخرج المهرجان.

المهرجان القومي للتحطيب

يشرف على تنظيم المهرجان الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وذلك بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي وفرع ثقافة الأقصر.

والمعروف أن لعبة التحطيب هي الأكثر انتشارًا في احتفالات نجوع وقرى صعيد مصر، ومن الفنون الموروثة من الحضارة المصرية القديمة، وفي عام 2016 سجلت اللعبة في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وأدرجت بقائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي.