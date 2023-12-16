أستاذ علوم سياسية: لا يوجد مكان آمن فى قطاع غزة

علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى عمق مدينة خان يونس، وكان يتعامل على أن هذه المدينة هي الأقوى بالنسبة له، لأنها الأطول من البحر حتى الحدود.

وأضاف، أن هناك اشتباكات متواصلة في كل مكان في قطاع غزة، ولا يوجد مكان آمن في القطاع، موضحًا أن الاحتلال طلب مؤخرًا من سكان شرق خان يونس ليس الذهاب إلى خان يونس ولكن الذهاب إلى رفح، وهذا لزيادة الكتلة السكانية في رفح والتي تقدر الآن بمليون و100 ألف نسمة.

وأكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنه لا يوجد طرف إسرائيلي يقبل بحل الدولتين، وكل من هو موجود في المشهد في إسرائيل لا يؤمن بالسلام مع الفلسطينيين، ورفعت وتيرة الكره للفلسطينيين قبل أحداث 7 أكتوبر.