القاهرة الإخبارية: إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لإطلاق سراح محتجزين فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لإطلاق سراح محتجزين في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن أن جنوده قتلوا ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين بالخطأ في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجنود اشتبهوا فيهم بأنهم أشخاص تابعون للمقاومة الفلسطينية.

وبسبب هذا الخطأ تظاهر عدد من عائلات المحتجزين الإسرائيلين أمس أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث طالب البعض بوقف القتال في غزة وبدء التفاوض مع المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة المحتجزين.