الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لإطلاق سراح محتجزين فى غزة

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن إسرائيل تدرس تقديم مقترح جديد لإطلاق سراح محتجزين في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن أن جنوده قتلوا ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين بالخطأ في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجنود اشتبهوا فيهم بأنهم أشخاص تابعون للمقاومة الفلسطينية.

وبسبب هذا الخطأ تظاهر عدد من عائلات المحتجزين الإسرائيلين أمس أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث طالب البعض بوقف القتال في غزة وبدء التفاوض مع المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة المحتجزين.

القاهرة الإخبارية إسرائيل غزة قناة القاهرة الإخبارية قطاع غزة المحتجزين الإسرائيلين المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية

القاهرة الإخبارية: إصابة ضابط إسرائيلى فى معارك بجنوب غزة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يستكمل عمليته العسكرية بمستشفى كمال عدوان

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده قرب الحدود اللبنانية

جيش الاحتلال: نتحمل مسئولية قتل المحتجزين الثلاثة فى غزة

القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجارات فى طبريا وإطلاق صواريخ اعتراضية

تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيل لوقف القتال فى غزة

مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل اقتحام خان يونس

الأكثر قراءة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عدد كبير من آليات جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟