سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 من النتائج البحثية التي تلقى كثرة إطلاع وبحث عليها عبر محرك "جوجل" العالمي وحتى في الشارع المصري، ويتم التساؤل لمتابعة سعر الذهب في مصر في محلات الصاغة حيث لا يزال سعر الذهب في مصر يشهد تحركا تصاعديا بشكل يومي يتخلله استقرار في بعض الأحيان لمدة ساعات ثم يواصل حركته صعودا وبعض الأحيان هبوطا وخلال هذا التقرير نقدم لكم أخر تحديد بسعر الذهب

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

قال عبدالرحمن ترة أحد تجار الذهب إن سعر المعدن الأصفر منذ نهايات شهر سبتمبر الماضي، وبدأ يشهد ارتفاعا طفيفا ومع اندلاع الحرب على قطاع غزة في مطلع شهر أكتوبر بدأ سعر الذهب في مصر يشهد ارتفاعا جنونيا بشكل يومي حيث قفز نحو 600 جنيهم في الجرام الواحد في فترة وجيزة ولا يزال يواصل ارتفاعه في الأسواق.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية عيار 18

وأضاف أن سعر الذهب عيار 18 سجل في آخر تحديث له اليوم دون إضافة سعر المصنعية 2469 جنيها للجرام ويتم تحديد سعر المصنعية على المشغولات من عيار 18 بحسب القطعة والشركة المصنعة لها حيث لا يتم تحديد سعر موحدًا للمصنعية لجميع انواع وأشكال المشغولات.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية عيار21

أما سعر الذهب عيار 21 فقط سجل في آخر تحديث له اليوم 2880 جنيها للجرام وبذلك فقد هبط سعره في المعاملات المسائية نحو 10 جنيهات عما كان متداولا في التعاملات الصباحية ويتحدد سعر المصنعية على هذا النوع أيضًا عبر القطعة الذهبية سواء كانت مشغولات أو عملات ذهبية فالعملات يتم إضافة سعر المصنعية على الجرامات فيها والجنيه الذهبي يزن 8 جرامات أما النصف جنيه ذهب فيزن أربعة جرامات اما الربع جنيه فيزن جرامين كما توجد أيضًا العملة فئه الـ 5 جنيهات ذهب.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية عيار24

أما سعر عيار 24 فقد سجل 3291 جنيها للجرام ويتوفر منه السبائك الذهبية بأوزانها المختلفة ويتم إضافة المصنعية على السبيكة بحسب وزنها فكلما زاد وزن السبيكة قل سعر المصنعية على الجرام فيها.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر جنيه الذهب 23040 جنيها بالإضافة لسعر المصنعية.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية نحو 2019 دولارا للأونصة.