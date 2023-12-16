الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم السبت 16 ديسمبر 2023

الذهب
الذهب

سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 من النتائج البحثية التي تلقى كثرة إطلاع وبحث عليها عبر محرك "جوجل" العالمي وحتى في الشارع المصري، ويتم التساؤل لمتابعة سعر الذهب في مصر في محلات الصاغة حيث لا يزال سعر الذهب في مصر يشهد تحركا تصاعديا بشكل يومي يتخلله استقرار في بعض الأحيان لمدة ساعات ثم يواصل حركته صعودا وبعض الأحيان هبوطا وخلال هذا التقرير نقدم لكم أخر تحديد بسعر الذهب

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

قال عبدالرحمن ترة أحد تجار الذهب إن سعر المعدن الأصفر منذ نهايات شهر سبتمبر الماضي، وبدأ يشهد ارتفاعا طفيفا ومع اندلاع الحرب على قطاع غزة في مطلع شهر أكتوبر بدأ سعر الذهب في مصر يشهد ارتفاعا جنونيا بشكل يومي حيث قفز نحو 600 جنيهم في الجرام الواحد في فترة وجيزة ولا يزال يواصل ارتفاعه في الأسواق.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية عيار 18

وأضاف أن سعر الذهب عيار 18 سجل في آخر تحديث له اليوم دون إضافة سعر المصنعية 2469 جنيها للجرام ويتم تحديد سعر المصنعية على المشغولات من عيار 18 بحسب القطعة والشركة المصنعة لها حيث لا يتم تحديد سعر موحدًا للمصنعية لجميع انواع وأشكال المشغولات.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية عيار21

أما سعر الذهب عيار 21 فقط سجل في آخر تحديث له اليوم 2880 جنيها للجرام وبذلك فقد هبط سعره في المعاملات المسائية نحو 10 جنيهات عما كان متداولا في التعاملات الصباحية ويتحدد سعر المصنعية على هذا النوع أيضًا عبر القطعة الذهبية سواء كانت مشغولات أو عملات ذهبية فالعملات يتم إضافة سعر المصنعية على الجرامات فيها والجنيه الذهبي يزن 8 جرامات أما النصف جنيه ذهب فيزن أربعة جرامات اما الربع جنيه فيزن جرامين كما توجد أيضًا العملة فئه الـ 5 جنيهات ذهب.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 16-12-2023

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 16 ديسمبر 2023

سعر الذهب في مصر بالمصنعية عيار24

أما سعر عيار 24 فقد سجل 3291 جنيها للجرام ويتوفر منه السبائك الذهبية بأوزانها المختلفة ويتم إضافة المصنعية على السبيكة بحسب وزنها فكلما زاد وزن السبيكة قل سعر المصنعية على الجرام فيها.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر جنيه الذهب 23040 جنيها بالإضافة لسعر المصنعية.

 سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية نحو 2019 دولارا للأونصة.

سعر الذهب في مصر سعر الذهب مصر الذهب في مصر المعدن الأصفر سعر الذهب في مصر بالمصنعية سعر جنيه الذهب

مواد متعلقة

سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم الجمعة بعد آخر ارتفاع

الأكثر قراءة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عدد كبير من آليات جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟