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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 16-12-2023

الدولار
الدولار

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 16-12-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي والحصول على القسط الثاني من القرض، والذي تم الحصول عليه في إطار خطة الاصلاح الاقتصادي.


سعر الدولار اليوم في مصر السبت 16-12-2023

يتناول التقرير سعر الدولار اليوم في مصر السبت 16-12-2023 في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وتشرف عليها البنك المركزي المصري وفقا للوحة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

وصلت قيمة العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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الخميس المقبل.. خبراء يتوقعون إبقاء "المركزي" على سعر الفائدة

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم الجمعة بعد آخر ارتفاع

استقر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك فيصل الاسلامي وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغت قيمة الدولار الأمريكي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك العربي الافريقي الدولي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية يتداول الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد العربي الدولي وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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الدولار يتجاهل الأحداث العالمية ويتجه نحو الارتفاع

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لجان ضبط الأسعار!

أسعار العملات الأجنبية السبت 16-12-2023 في البنك المركزي

سجل اليورو الأوروبي نحو 33.70 جنيه للشراء و33.85 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى 39.06 جنيه للشراء و39.24 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 99.52 جنيه للبيع و100.02 جنيه للبيع.

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