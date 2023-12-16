أحمد طوسون يطالب بإطلاق المزيد من الجوائز "لتشجيع الكتاب والأدباء على أعمالهم المتميزة"

بدأت منذ قليل ندوة "الجوائز العربية شهادات ورؤى" بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، يشارك فيها الكتاب أحمد قرني والكاتب أحمد طوسون والكاتب هشام علوان والكاتب سمير الفيل ويديرها الدكتور أحمد الباسوسى.

وقال الكاتب أحمد طوسون: “لقد بدأت القراءة في سن مبكر، وكنت أقرأ روايات مترجمة، وجرائد، وأصبحت متابع جيد لجريدة الأهرام، فكنت أحصل على نسختها بشكل مستمر، كما كنت أتابع فيها المسابقات التي يطلقها المركز الثقافي للطفل، وحصلت على الكثير منها”.

وأضاف طوسون: “بدأت أول كتاباتي بقصة قصيرة، وحصلت على جائزة عليها، وسعدت بها للغاية، وكنت أقرأ دائما لإصدارات مركز الترجمة فلا اقرأ قصص الأطفال مثل أبناء جيل”.

وسرد طوسون كواليس حصول نجيب محفوظ بجائزة نوبل، لافتًا إلى أن يوسف إدريس على الرغم من انتظاره الجائزة انصدم حينما حصل عليها محفوظ إلا أنه بارك له على الجائزة.

وأشار إلى أن الوسط الثقافي يحتاج إلى اطلاق المزيد من الجوائز نظرًا لأهميتها وتشجيعًا للكتاب والأدباء على أعمالهم المتميزة.

وتابع طوسون: "فلدينا الكثير من الكتاب الذين يستحقون الحصول على جوائز، فهناك أعمال جميلة تستحق، والمبدع الحقيقي يسعد بمن يحصلوا على جوائز، ومصر ظلمت في جائزة ما نظرًا لأمور غير مفهومة خلال العامين الماضيين.

ونظم نادى القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، في الخامسة مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان "الجوائز العربية شهادات ورؤى"، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد من الكتاب والأدباء ومنهم سمير الفيل، أحمد قرني، هشام علوان، أحمد طوسون، ويديرها الدكتور أحمد الباسوسي.

وبدأ نادي القصة في الفترة الأخيرة نشاطا ملحوظا، بعد أن اجتمعت الجمعية العمومية للدورة الجديدة للنادى، إحدى أقدم وأعرق المؤسسات المصرية والعربية اهتمامًا بالسرد العربي؛ وتم تشكيل المجلس الجديد، فى شهر مايو الماضى.

وتشكلت هيئة المكتب التنفيذي من السيناريست الكبير محمد السيد عيد رئيسًا، القاص حسن الجوخ نائبًا للرئيس، الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف سكرتيرًا عامًا للنادى، الكاتب الدكتور السيد نجم أمينًا للصندوق.

وتم اختيار اللجان كالتالي: الكاتب محمد القصبي رئيسًا لتحرير مجلة القصة، والناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا مقررًا للمسابقات، والكاتب أحمد قرني مقررًا للجنة القانونية، ولجنة النشاط الثقافي الناقد شوقى عبدالحميد، ولجنة الطفل الكاتب عبده الزراع، ولجنة الإعلام الكاتبة منى ماهر، ولجنة تنمية الموارد الروائى فؤاد مرسي ولجنة القيد برئاسة الكاتب حسن الجوخ.