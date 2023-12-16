السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لـ لمستريح العقارات في سوهاج

محكمة
محكمة

قضت  محكمة سوهاج الابتدائية - محكمة أخميم الجزئية (الدائرة الثالثة) بحبس المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، لمستريح العقارات في اتهامه بالنصب على المواطنين.

وتبين من التحقيقات، استيلاء المتهم علاء. ح على مبالغ مالية من “محمد الخضيري خلف، ومحمد أحمد رضوان، وعلاء کامل محمد، ومؤمن أحمد رضوان” وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية كان وهي إيهام المجنى عليهم سالف الذكر بالاستثمار العقارى.

وبسؤال المجنى عليه محمد أحمد رضوان كمال الدين - قرر أن المتهم سالف الذكر جاره عرض عليه تشغيل أمواله في مجال الاستثمار العقاري من خلال شركة استثمار عقاري خاصة به وحصل منه على مبلغ 2 مليون جنيه بقصد توظيفها وتشغيلها له في مجال تجارة الاستثمار العقاري على أن يسلمه أرباح نصف سنوية قدره ۳۰% ( ثلاثون بالمائة) إلا أنه لم يفي بذلك وبمطالبته برد المبلغ رفض.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة أخميم الجزئية، والتي حكمت حكمها المتقدم.

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