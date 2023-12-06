ضبط "مستريح المعمار" بتهمة النصب على 42 شخصا في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مستريح المعمار؛ لاتهامه بالنصب على 42 شخصا بالجيزة.

كان تبلغ لقسم شرطة إمبابة من مشرف معمارى وبرفقته 10 أشخاص بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول، مستغلًا إقامته لفترة طويلة بها إلا أنه لم يفي بذلك في منطقة الوراق.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 42 جواز سفر، مبلغ مالى من بينهم جوازات سفر الـمُبلغين.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا طلب بعض الأشخاص منه العمل بإحدى الدول وقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.