استعدادا لتصفيات الأمم الإفريقية.. وزير الرياضة يحضر تدريب المنتخب المصري لكرة اليد

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حضور تدريب الفريق الاول لكرة اليد رجال والذي يتواجد بمعسكر تدريبي بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى وتواجد اثناء زيارة وزير الرياضة للمعسكر الكابتن عمرو صلاح امين صندوق مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد والكابتن محمد الالفي المشرف على المنتخبات القومية.



ويخوض المنتخب المصري الاول لكرة اليد معسكره الحالى ضمن الاستعدادت لخوض بطولة الامم الافريقية والمؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.



وتقع مصر فى المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات " الكاميرون،غينيا، الكونغو برازافيل ".

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من ١٧ الي ٢٧ يناير من العام المقبل ٢٠٢٤، وبمشاركة ١٦ دولة هم

" مصر والجزائر وتونس وانجولا وكاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا ورواندا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وكينيا ".

من جانب آخر، قام وزير الشباب والرياضة بزيارة معسكر المنتخب الاول للمصارعة والذي يتواجد ايضا بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى والذي يستعد لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لاولمبياد باريس 2024، والتى تستضيفها مصر فى شهر مارس من العام المقبل.