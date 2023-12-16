ضمن "مهنتك مستقبلك".. زيارات عملية بالمشروعات القومية بأسوان لخريجي برامج الطاقة الشمسية

أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان أنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة العمل بأهمية تأهيل وتدريب الشباب من الجنسين لتوفير عمالة فنية مدربة لإلحاقها بالمشروعات القومية تم تدريب مجموعة من الشباب من الجنسين بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي على كيفية توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية النظيفة الصديقة للبيئة، مع تعلم كيفية تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والذي سبقه تدريبات على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات.

برامج تدريبية

وتابع أنه تم تنفيذ حزمة برامج تدريبية من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لمديرية العمل بأسوان، والتي من بينها برامج الطاقة الشمسية حيث تم عقب الانتهاء من التدريبات النظرية والعملية بمركز تدريب مهني المحمودية، والتي استمرت لمدة 26 يوم، كما تم تنظيم زيارات عملية وتدريبية لخريجي برنامج الطاقة الشمسية لإحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية بمشروع فارس العملاق، وهو ثاني أكبر مشروع قومي للطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار فوزي صابر قام المهندس محمود حسين يسري مدير السلامة والصحة المهنية بالمشروع باستقبال الشباب وتعريفهم بدور الشركة وأهدافها وخططتها المستقبلبة في التوسعات بالظهير الصحراوي مع الشرح الوافي لأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بهذا المواقع والتعريف بها.

ولفت إلى استكمال الشباب تدريباته العملية من خلال النزول للمواقع العملية للمحطات تحت الإنشاء وذلك برفقة المهندس آدهم عطية محمد لمعرفة مراحل التجهيز والتحضير لتدشين محطات الطاقة الشمسية بها، وقامت الشركة فى نهاية الزيارات التدريبية بمنح المتدربين شهادات الخبرة العملية عن هذه الفترة وتحفيز الشباب للتقدم للاختبارات النظرية والعملية المؤهلة للحصول على فرص عمل بهذه المحطات بعد الاكتفاء أولًا بتعيين أبناء قرية فارس بهذا المشروع القومي العملاق المقام على أراضى قرية فارس.

وأضاف مدير مديرية العمل بأن البرامج التدريبية حازت إعجاب وإهتمام شباب المتدربين، والذين أثنوا على الخدمات التدريبية المقدمة من وزارة العمل بالتعاون مع WFP، مقدمين شكرهم لحسن استضافة الشركة وصادق تعاونها لخدمة الشباب الأسوانى ودورها في تأهيله للعمل بمجالات الطاقة الشمسية المختلفة وغير القاصرة على العمل بمحطات الطاقة الشمسية، وهو ما تلبور بأفكار خارج الصندوق لمواءمة التطورات السريعة وغير المتلاحقة في الاقتصاد الحديث.

وجاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مهنتك مستقبلك" للاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ووفقًا لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.