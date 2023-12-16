رفع 2000 طن قمامة ومخلفات صلبة في أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمراكز والمدن والقرى، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

تفاصيل حملة النظافة العامة

وتم تنفيذ حملة للنظافة العامة من خلال رفع 2000 طن من الأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل وصيانة الحدائق والتشجير، ومن جهتها قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بأعمال النظافة وغسيل الأرضيات بجميع قطاعات السوق السياحي الأربعة، وأيضا بطريق كورنيش النيل القديم بالرصيف الغربي وذلك خلال اليومين الماضيين.

وشملت أيضًا أعمال النظافة بحى الغرب، ورفع التراكمات بنطاق حى جنوب مع رفع القمامة من الصناديق والحاويات، وكذا بالتجمع الثانى بحى اللوتس "الإسكان المتميز"، وكذا حى الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى رفع عدد من الإشغالات بنطاق حى غرب، صيانة الإنارة بحى غرب، مع تركيب مقاعد إنتظار بمدخل الإسكان المميز، وتركيب كشافات ليد موفرة بمنطقة المنشية.

وفى سياق آخر، كانت واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه جارى استكمال خطط التطوير والتجميل والرصف للحفاظ على البانوراما الجمالية التى يتم تنفيذها، ولتكون عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية فى أبهى صورها أمام المواطنين ولإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة.

ولفت إلى أنه تم تكليف مسؤولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وأوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم، وباعتمادات 131.5 مليون جنيه حيث تضمنت رصف إمتداد الكورنيش من ميدان مجدى يعقوب مرورًا بالكاتدرائية حتى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومكتبة مصر العامة بطول ١ كم وبعرض متوسط ١٥ متر، وبتكلفة ٤ مليون جنيه حيث شملت الأعمال تنفيذ أعمال الأسفلت والبلاك أنترولوك، والأرصفة والبلدورات.

وأضاف أنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال الرصف بشارع المطار بطول 700 م2، وبعرض 8 أمتار وبتكلفة مليون جنيه، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال التخطيط والأمن والسلامة للشوارع الرئيسية والداخلية.