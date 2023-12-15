دورة تدريبية لتأهيل منسقي السلامة والصحة بالوحدات الطبية في أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستمرار الجهود لتنمية وصقل مهارات العاملين بالجهاز الإداري بمختلف الإدارات والمديريات والأجهزة المعنية.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، استضافت قاعة التدريب بمديرية التنظيم والإدارة فعاليات الدورة التدريبية للسلامة والصحة المهنية لعدد من العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضحت سهير مكى، مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، أن الدورة يتم تنظيمها فى إطار التعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور إيهاب حنفى، وذلك من أجل إعداد وتأهيل كوادر من منسقى السلامة والصحة المهنية بالوحدات والمراكز الطبية بالهيئة.

تهدف إلى رفع وعي العاملين بأهم المتطلبات اللازمة لتطبيق منظومة السلامة

وأوضحت أن فعاليات الدورة التدريبية تستمر لمدة يومين وتتضمن مجموعة من المحاضرات المتخصصة والتى تهدف إلى رفع وعى العاملين بأهم المتطلبات اللازمة لتطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية طبقًا لنظام العمل المحدد ووفقًا للمعايير والقوانين الدولية، علاوة على تسليط الضوء على عدد من الإشتراطات والآليات المطلوبة لضمان توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية والحماية اللازمة للعنصرين البشرى والمادى فى حالة حدوث أى كوارث أو أزمات طارئة.

وفى سياق آخر، كان قد واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الشأن، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه جارى استكمال خطط التطوير والتجميل والرصف للحفاظ على البانوراما الجمالية التى يتم تنفيذها، ولتكون عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية في أبهى صورها أمام المواطنين ولإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة.

ولفت إلى أنه تم تكليف مسؤولي مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

بينما أوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة تنفيذ الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه حيث تضمنت رصف إمتداد الكورنيش من ميدان مجدى يعقوب مرورًا بالكاتدرائية حتى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومكتبة مصر العامة بطول 1 كم وبعرض متوسط 15 مترا، وبتكلفة 4 ملايين جنيه، حيث شملت الأعمال تنفيذ أعمال الأسفلت والبلاك أنترولوك والأرصفة والبلدورات.

وأوضح أنه تم بالتوازي تنفيذ أعمال الرصف بشارع المطار بطول 700 م2، وبعرض 8 أمتار وبتكلفة مليون جنيه، وهو الذي يتكامل مع تنفيذ أعمال التخطيط والأمن والسلامة للشوارع الرئيسية والداخلية.