حصاد وزارة الثقافة في أسبوع.. إطلاق مبادرة "كُن فاعلًا" الأبرز

يُسلط الحصاد الأسبوعي لـ وزارة الثقافة، الضوء على بعض الجهود المبذولة لنشر الفكر والابداع والمعرفة بين أبناء الوطن، إلى جانب إلقاء الضوء على جهود تأكيد ريادة قوة مصر الناعمة خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر 2023.

أنشطة "الثقافة" جاءت كالتالي:

• وزيرة الثقافة تبحث ونظيرها الإماراتي سُبل التعاون لدعم انطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، الشيخ سالم بن خالد القاسمى، وزير الثقافة والشباب الإماراتى، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ cop28 الذعي عُقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري.

وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التعاون المشترك في مجالات حفظ وحماية التراث، وتعزيز مكانة الثقافة لمواجهة التحديات المناخية، وشددا على أهمية دعم إنطلاق مجموعة "أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة"، لتكون بمثابة نموذج يحتذى به في مختلف المجالات الهادفة لمواجهة المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية، من أجل مستقبل مستدام، قائم على التنوع والشمول .

• وزيرة الثقافة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية، بمدرسة "أبو بكر الصديق التجريبية" بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة .

وأكدت وزيرة الثقافة، أن إقبال المصريين على العملية الانتخابية بكثافة، ومن كافة الفئات العمرية، منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، إنما يؤكد على مستوى وعي المواطنين، وحرصهم على الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.

ودعت وزيرة الثقافة، جموع المصريين، ممن لهم حق التصويت، للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، والتي تُمثل أحد حقوقهم التي يكفلها الدستور.

• وزيرة الثقافة تُعلن إطلاق مبادرة "كُن فاعلًا" لتعزيز القيم الإيجابية

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إطلاق مبادرة "كُن فاعلاً" لتنمية وتعزيز القيم الإيجابية واكتشاف مواهب أطفال دور الرعاية الاجتماعية، والتي تُنظمها وزارة الثقافة، من خلال المركز القومي لثقافة الطفل، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تستهدف مرحلتها الأولى محافظات "القاهرة، القليوبية، الجيزة ".

• وزيرة الثقافة توجه بطباعة الأعمال الفائزة بمسابقة "المواهب الأدبية للشباب"

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بطباعة الأعمال الفائزة في الدورة السادسة لمسابقة "المواهب الأدبية للشباب"، والتي حملت اسم الدكتور شاكر عبد الحميد 2022-2023، لتكون متاحة للجمهور، خلال الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، يناير المُقبل.

• القومي لثقافة الطفل ينظم مسابقة "الأراجوز في عيون جيل ألفا"

أعلنَ المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن مسابقة "الأراجوز في عيون جيل ألفا"، التى يعبر من خلالها الاطفال بالرسم عن الأراجوز، وتشترط المسابقة، أن يرسم الطفل بألوان وورق من اختياره، ويفضل مقاس ورق A3 أو أى مقاس يريده الطفل، السن من ٥ إلى ١٤ عاما، وترسل الأعمال أو تسلم باليد على مقر المركز بمدينة الفنون بالهرم، أمام أكاديمية الفنون، أو مقر الحديقة الثقافية بشارع قدري بالسيدة زينب أمام مستشفى الحوض المرصود، أو ترسل بجودة عالية على رسائل الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على فيس بوك للأطفال من خارج القاهرة الكبرى، وآخر موعد لاستلام اللوحات يوم الأحد ١٧ ديسمبر، الساعة ١٢ ظهرا، يحصل الثلاثة الأوئل على جوائز مالية، إضافة إلى ٧ جوائز ميداليات وشهادات تقدير ومجموعات كتب، ويتم توزيع الجوائز خلال حفل افتتاح ملتقى الأراجوز الخامس يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر.

• الأوبرا تناقش علاقة شعر العامية بالعربية الفصحى

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، ندوة ثقافية بعنوان "علاقة شعر العامية باللغة العربية الفصحى"، شارك فيها الدكتور أحمد مجاهد، الناقد الدكتور سمير مندى، الشاعر إيهاب البشبيشى، وأدارها الدكتور محمود الضبع،وذلك على مسرح الأوبرا الصغير.

• "أنت مش لوحدك" تحتفي باليوم العالمي لذوي الهمم

اختتمت مبادرة "أنت مش لوحدك"، التى أطلقتها وزارة الثقافة في يناير الماضي، وتبناها قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عامها الأول، والتى تهدف إلى احتضان ودمج الأطفال والنشء من ذوي القدرات الخاصة، من خلال إعداد يوم فني وثقافي وترفيهي يُقام بصفة شهرية، باستضافة متحف محمد ناجي بمنطقة الأهرامات، مجموعة من أطفال مدرسة أمل الهرم لضعاف السمع ومدرسة التربية الفكرية التابعتين لإدارة الهرم التعليمية.

• أطفال أتوبيس الفن الجميل فى ضيافة مجمع الأديان

نظم أتوبيس الفن الجميل، زيارة ميدانية لمجمع الأديان، لأطفال مكتبة السلام العامة، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني. تضمنت الفعاليات حوارًا مفتوحًا، إلى جانب ورشة فنية لعمل كروت سجل خلالها الأطفال أحلامهم، وورشة فنون تشكيلية للرسم الحر بألوان الباستيل الزيتية عن ما شاهدوه خلال زيارتهم للمتحف القبطى ولوحاته ومقتنياته.