الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تُعلن إطلاق "كُن فاعلًا" لاكتشاف مواهب أطفال دور الرعاية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن إطلاق مبادرة "كُن فاعلًا" لتنمية وتعزيز القيم الإيجابية واكتشاف مواهب أطفال دور الرعاية الاجتماعية، التي تُنظمها وزارة الثقافة، من خلال المركز  القومي لثقافة الطفل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تستهدف مرحلتها الأولى محافظات "القاهرة، القليوبية، الجيزة".

وزيرة الثقافة عقب الإدلاء بصوتها: المشاركة فى الانتخابات حق على الجميع

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن أطفال دور الرعاية الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجًا إلى تكثيف الأنشطة الثقافية، مشيرة إلى أن المبادرة تُمثل أحد مساعي الوزارة لتعزيز القيم الإيجابية وبناء شخصية الأطفال، واحترام قيم التنوع والاختلاف وتحقيق العدالة الثقافية.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن المبادرة تتعاون فيها وزارتا الثقافة والتضامن الاجتماعي، للتأكيد على التكاملية بين مؤسسات الدولة لتحقيق خططها وفق "رؤية مصر 2030" الاستراتيجية، التي تشمل في أحد محاورها بناء إنسان واعٍ ومثقف، حيث تهدف المبادرة إلى إبراز وتعزيز القيم الإيجابية لدى أطفال دور الرعاية، إلى جانب تنمية مواهب الأطفال الأكثر احتياجًا.

من جهته؛ أوضح عبدالحافظ ناصف، أن المبادرة في مرحلتها الأولى تستهدف الوصول إلى أطفال "دور الرعاية الاجتماعية" المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث يوجد في مصر ما يقرب من 500  دار رعاية على مستوى الجمهورية، منها: "دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، دور رعاية الأطفال من ذوي الهمم".

وأضاف "ناصف" أن برامج المبادرة سيتم تنفيذها حسب احتياجات الأطفال والفئة العمرية واهتماماتهم، حيث سيتم تقديم قصص نموذجية تُلهم الأطفال، وتُعزز السلوك الإيجابي لديهم.

ويتضمن برنامج المبادرة تنظيم عدد من قوافل اليوم الواحد الثقافية، وتقديم أنشطة مُتخصصة لتعزيز القيم الإيجابية، ومناقشة أفكار إيجابية حول تعزيز قيم التعاون، وتطوير مهارات التواصل، والتحكم في الغضب والمشاعر، وحل المشكلات، واتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس، وتحقيق الأهداف، والتعرف على احتياجاتهم.

كما يشمل برنامج الفعاليات، حلقات نقاشية مكثفة بالمشاركة مع المتخصصين الاجتماعيين، والقائمين على الخدمة، والميسرين داخل دور الرعاية المستهدفة، وعمل مسابقات سنوية في مختلف أنواع الفنون والآداب والابتكار.

وزارة الثقافة
ك ن فاعلا مبادرة ك ن فاعلا الرعاية الاجتماعية وزارة الثقافة نيفين الكيلاني

مواد متعلقة

الأربعاء.. أحمد طيباوى يُناقش "باب الوادى" على "النيل الثقافية"

"جريمة بيضاء".. البروفات على مسرح الهوسابير والافتتاح قريبا

"الروائي والعاصمة".. كتاب جديد لأبو السعود الخياري عن دار غراب

مكوجية محفوظ.. قاموا بكي الورق كي تخرج رواية "رادوبيس" للنور

"شاعر وتجربة".. بيت شعر الأقصر يستضيف عبد المنعم رمضان

"الكيلاني" توجه بطباعة الأعمال الفائزة بمسابقة "المواهب الأدبية للشباب" وإتاحتها لجمهور معرض الكتاب

"وشوم قمرية".. رواية جديدة لمحمد الفقي عن دار ملهمون

"ناس وناس" عرض جديد تقدمه مدرسة "ناس" للمسرح الاجتماعي

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عمال "الإسكندرية للبترول" يتوافدون على صناديق الانتخابات

5 نصائح سهلة لتنظيف الغلاية الكهربائية في المنزل..محلول الخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟