الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الثقافة عقب الإدلاء بصوتها: المشاركة فى الانتخابات حق على الجميع

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أدلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة أبي بكر الصديق في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وقالت "الكيلاني"، في تصريحات عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق على الجميع، لافتة إلى أن المشاركة الكبيرة للمواطنين في الانتخابات، تعكس حجم مسئوليتهم تجاه الوطن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت في التاسعة من صباح اليوم، عن بدء التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين، هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة) وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

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