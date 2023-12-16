السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

200 شركة سياحة فرنسيه تزور مصر لتعرف على المقومات السياحية والأثرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

قام منظم الرحلات الفرنسي Travel Evasion بتنظيم رحلته التعريفية السنوية لوكلاء السياحية والسفر هذا العام إلى المقصد السياحي المصري  وذلك لعدد 200 شركة سياحة فرنسية لتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي تتمتع به، ياتى ذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة  للتنشيط السياحي.

منظم رحلات فرنسي ينظم رحله لعدد من الشركات لزيارة المدن    المصرية 

وقد تضمنت هذه الرحلة التعريفية زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بكل من الأقصر وأسوان وأبو سمبل بالإضافة إلى الإطلاع على الرحلات والبواخر النيلية.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الرحلة التعريفية تأتي فى إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الفرنسي الذي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الثقافية والنيلية.

ونيابة عن الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قام الأستاذ أحمد فرج  مدير مكتب الهيئة فى أسوان باستقبال الوفد والترحيب به ومرافقتة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة خلال الرحلة.

يشار إلى أن السوق الفرنسي من أهم الأسواق السياحية التى تصدر سائحين إلى مصر بالإضافة إلى أن السائح الفرنسي عاشق للحضارة المصرية القديمة.

وتتركز اغلب السياحة الفرنسية التى تتوافد علينا على مدن السياحة الثقافية كالقاهرة والأقصر واسوان.

وفى سياق آخر قد نظمت منصة الحجز الإلكترونى Wakacje.pl التى تعد أكبر وأهم منصات الحجز السياحي الإلكترونى بالسوق البولندي مؤتمرها السنوى بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويهدف هذا المؤتمر وحضور عدد كبير من منظمى الرحلات البولنديين إلى زياده الطلب السياحى على المقاصد السياحية  المصرية بصفة عامة.

منظم الرحلات المقصد السياحي شركة سياحه الأماكن السياحية سياحة

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر رفيعة لـ القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق لموقع سقوط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب

تلفزيون الكويت يقطع البث الرسمي.. والديوان الأميري يصدر بيانا بعد قليل

"الأهلي أملنا".. ماذا قالت الصحف السعودية بعد توديع اتحاد جدة مونديال الأندية؟

مصادر رفيعة المستوى لـ القاهرة الإخبارية: الدفاعات الجوية ترصد جسم طائر عند مدينة دهب وتعاملت معه فورًا

موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. ومؤشرات الفرز الأولية

200 شركة سياحة فرنسيه تزور مصر لتعرف على المقومات السياحية والأثرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.. وتحذيرات من إطلاق صواريخ

سفير إسرائيل لدى روسيا يستبعد عقد هدنة مع حماس مطلع 2024

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟