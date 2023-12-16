200 شركة سياحة فرنسيه تزور مصر لتعرف على المقومات السياحية والأثرية

قام منظم الرحلات الفرنسي Travel Evasion بتنظيم رحلته التعريفية السنوية لوكلاء السياحية والسفر هذا العام إلى المقصد السياحي المصري وذلك لعدد 200 شركة سياحة فرنسية لتعريفهم بالمقومات السياحية والأثرية والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي تتمتع به، ياتى ذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

منظم رحلات فرنسي ينظم رحله لعدد من الشركات لزيارة المدن المصرية

وقد تضمنت هذه الرحلة التعريفية زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بكل من الأقصر وأسوان وأبو سمبل بالإضافة إلى الإطلاع على الرحلات والبواخر النيلية.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الرحلة التعريفية تأتي فى إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الفرنسي الذي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الثقافية والنيلية.

ونيابة عن الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قام الأستاذ أحمد فرج مدير مكتب الهيئة فى أسوان باستقبال الوفد والترحيب به ومرافقتة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة خلال الرحلة.

يشار إلى أن السوق الفرنسي من أهم الأسواق السياحية التى تصدر سائحين إلى مصر بالإضافة إلى أن السائح الفرنسي عاشق للحضارة المصرية القديمة.

وتتركز اغلب السياحة الفرنسية التى تتوافد علينا على مدن السياحة الثقافية كالقاهرة والأقصر واسوان.

وفى سياق آخر قد نظمت منصة الحجز الإلكترونى Wakacje.pl التى تعد أكبر وأهم منصات الحجز السياحي الإلكترونى بالسوق البولندي مؤتمرها السنوى بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويهدف هذا المؤتمر وحضور عدد كبير من منظمى الرحلات البولنديين إلى زياده الطلب السياحى على المقاصد السياحية المصرية بصفة عامة.