أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 344 ألفا و820 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 344 ألفا و820 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و720 دبابة، و10 آلاف و667 من المركبات المدرعة، و8 آلاف و100 من النظم المدفعية، و920 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و605 من أنظمة الدفاع الجوي، و324 طائرة مقاتلة، و324 مروحية، و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و710 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1190 من المعدات الخاصة، و6 آلاف و238 طائرة مسيرة، وإسقاط 1609 من صواريخ كروز وغواصة واحدة.

الصواريخ الاستراتيجية الروسية

وفي وقت سابق، قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الليفتنانت جنرال سيرجي كاراكاييف، يوم الجمعة، إن روسيا تخطط لإطلاق 7 صواريخ باليستية عابرة للقارات في عام 2024.

وفي مقابلة مع صحيفة "رد ستار" الروسية، قال كاراكاييف إنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، أجرت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية 20 عملية إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات في إطار تجارب الطيران لأنظمة الصواريخ الجديدة والتدريبات للقوات المسلحة الروسية.

وقال كاراكاييف إن روسيا والولايات المتحدة تواصلان تبادل المعلومات بشأن عمليات الإطلاق المخططة للصواريخ العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من غواصات.

القرم

وبالنسبة للجيش الروسي، تعد القرم منطقة انتشار في حربه ضد أوكرانيا. ويتم الإمداد بالجنود والأسلحة والذخائر عبر شبه جزيرة القرم.

من جانبها تسعى أوكرانيا لتدمير أهدف الجيش الروسي في القرم. ويرغب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في استعادة شبه الجزيرة.

كما أعلنت السلطات الروسية عن وقوع هجمات بمسيرات أوكرانية على منطقة كورسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا يوم الجمعة. وقال الحاكم رومان ستاروفويت إنه تمت السيطرة على أربع مسيرات هناك.