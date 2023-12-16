السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تُفشل هجوما أوكرانيا كبيرا بالمسيّرات فوق القرم

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أكد الجيش الروسى مساء الجمعة أنه أسقط 26 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعتين في أجواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، لافتا إلى أنه صد "هجوما إرهابيا" شنّته كييف.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الدفاعات الجوية الروسية دمرت 26 مسيرة جوية في أجواء القرم"، من دون الإشارة إلى أضرار أو ضحايا، وأوضحت أنه "تم إسقاط المسيرات بين الساعة 20:30 والساعة 22:30 بالتوقيت المحلى".

وتتعرض شبه جزيرة القرم بانتظام لهجمات بحرية وجوية بمسيّرات لكن الجيش الروسي نادرا ما يؤكد تدمير عدد كبير منها دفعة واحدة.



وفي وقت سابق مساء الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ست مسيرّات أوكرانية في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا.



وأعلنت الوزارة عبر تليجرام أنها حيّدت مسيّرتين ثم أربع مسيّرات بواسطة دفاعاتها الجوية، مضيفة أن هذه المسيّرات كانت تستهدف "منشآت على الأراضي الروسية" من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وأكّد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت أن القوات الروسية صدت هجوما بطائرة مسيّرة داعيا السكان عبر تلجرام إلى "التزام الهدوء".



وأصبحت الهجمات بمسيّرات تنفذ بشكل شبه يومي في المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا، إلا أن توغل طائرات مسيّرة بمجموعات مثلما حدث الجمعة يبقى أقل تواترا.


وفى الأشهر الأخيرة، استُهدفت موسكو ومحيطها بطائرات مسيّرة.
 

من جهتها، تقصف روسيا مدنا أوكرانية بشكل يومى، ونفذت هذا الأسبوع هجوما واسع النطاق بطائرة مسيّرة على جنوب أوكرانيا واستهدفت كييف باستخدام صواريخ باليستية، أدت شظاياها إلى إصابة حوالى خمسين شخصا.

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