السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا والصغرى بالقاهرة 16 درجة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار علي جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا علي الوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحال البحرين، البحر المتوسط خفيف معتدل:ارتفاع الموج ( 1.5:1 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج ( 1.5:1 متر)



درجات الحرارة اليوم السبت 

 القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.

الأرصاد الجوية القاهرة الوجه البحري الصعيد شبورة مائية

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