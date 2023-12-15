"الأرصاد" تحذر من الشبورة ضمن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة في المحافظات.

وقالت هيئة الأرصاد، إنَّه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة في المحافظات

يرصد موقع "الدستور" في السطور التالية كل التفاصيل التي تخص حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية إليكم التفاصيل على النحو التالي:

حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2024

قالت الهيئة، إن حالة الطقس الجمعة 15 ديسمبر 2023، يسودها شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من أقصي السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا السبت الموافق 16 ديسمبر 2024

كشفت الأرصاد، أن حالة الطقس السبت 16 ديسمبر 2023، تشهد تواجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، من الرابعى إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الأحد الموافق 17 ديسمبر 2024

أشارت الهيئة إلى وجود، شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، من الرابعي إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.