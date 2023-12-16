الكشف عن سبب وفاة نجم مسلسل "فريندز" الكوميدى

أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، الأمريكية، أن سبب وفاة نجم المسلسل الكوميدي "فريندز" ماثيو بيري نجمت عن "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة.

وأوضح التقرير الطبي، أن عوامل أخرى ساهمت أيضًا في وفاة بيري التي وُصفت بأنها "حادث"، ومنها مرض القلب التاجي، وآثار البوبرينورفين، وهو دواء يُستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية، والكيتامين دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، ولكن يُساء استخدامه أحيانًا لأغراض ترويحية.

وعثر مساعد بيري عليه ميتًا داخل حوض الجاكوزي في منزله في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر الفائت.

وكان الممثل البالغ 54 عامًا والمعروف خصوصًا بشخصية تشاندلر بينج في مسلسل "فريندز" يجهد منذ لسنوات للتخلص من إدمانه الأدوية والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.

وفي مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقرّ بيري بأنه خضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلّص من إدمانه، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض.

وخضع أيضًا للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت سبع ساعات عام 2018، حتى أنه ذهب إلى حد القول "كان يُفترض أن أكون ميتًا".