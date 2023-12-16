السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكشف عن سبب وفاة نجم مسلسل "فريندز" الكوميدى

ماثيو بيري
ماثيو بيري

أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، الأمريكية، أن سبب وفاة نجم المسلسل الكوميدي "فريندز" ماثيو بيري نجمت عن "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة.

وأوضح التقرير الطبي، أن عوامل أخرى ساهمت أيضًا في وفاة بيري التي وُصفت بأنها "حادث"، ومنها مرض القلب التاجي، وآثار البوبرينورفين، وهو دواء يُستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية، والكيتامين دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، ولكن يُساء استخدامه أحيانًا لأغراض ترويحية.

وعثر مساعد بيري عليه ميتًا داخل حوض الجاكوزي في منزله في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر الفائت.

وكان الممثل البالغ 54 عامًا والمعروف خصوصًا بشخصية تشاندلر بينج في مسلسل "فريندز" يجهد منذ لسنوات للتخلص من إدمانه الأدوية والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.

وفي مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقرّ بيري بأنه خضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلّص من إدمانه، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض.

وخضع أيضًا للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت سبع ساعات عام 2018، حتى أنه ذهب إلى حد القول "كان يُفترض أن أكون ميتًا".

الأكثر قراءة

عاجل.. أمريكا: الحوثيون أطلقوا صاروخين على المجرى الملاحى فى باب المندب

عاجل.. أكسيوس: إسرائيل مستعدة لمناقشة اتفاق يتضمن إطلاق سراح بقية المحتجزات لدى حماس

انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب رسميا بعد 6 سنوات زواج

رئيس شعبة الذهب يكشف سبب ارتفاع الأسعار

الأهلى يفك عقدة اتحاد جدة بثلاثية ويتأهل لنصف نهائى المونديال

اعتقال 14 عاملا فى مطار شهير بعد اختفاء أمتعة ثمينة من حقائب المسافرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"