السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق كوبرى أخميم العلوى بسوهاج لأعمال الصيانة العاجلة.. اليوم

كوبرى أخميم
كوبرى أخميم

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم، أنه نظرًا ‏لأهمية ‏ ‏كوبرى أخميم المعدني العلوي بسوهاج، والذي يعد الشريان الرئيسي لربط شرق وغرب المحافظة بعضها ببعض، ونظرًا لما تلاحظ من  ظهور عيوب خطيرة بالطبقة الأسفلتية السطحية بالكوبري وظهور الأسياخ الحديدية للبلاطة  الخرسانية رغم القيام بأعمال الرصف أكثر من مرة، لذا فقد تم بتشكيل لجنة، بالتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة سوهاج،  من الخبراء والفنيين لمعاينة الكوبري والوقوف على حالته الإنشائية.

صيانة كوبرى أخميم العلوى بسوهاج

ووأوضحت المحافظة أن اللجنة قامت بالفعل بمعاينة الكوبري وتبين لها وجود شروخ نافذة في معظم البلاطات الخرسانية من أعلى لأسفل، مما قد يعرض الكوبري وسلامة المواطنين للخطر، خاصة مع الكثافات المرورية اليومية العالية، هذا بالإضافة لوجود أعطال متكررة أثناء فتح وغلق الكوبري المعدني عند مرور السفن السياحية.

وأكدت المحافظة أنه بناء عليه فقد تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بعمل الصيانة العاجلة المطلوبة لكوبري أخميم، وذلك تجنبًا للمخاطر الكبيرة المحتملة، والبدء في أعمال الصيانة وذلك بداية من غد السبت، وقد تم الاتفاق على ترك رصيف من أرصفة الكوبري لمرور المشاة، وكذلك ترك حارة مرورية للسيارات لاستخدامها طبقًا لاتجاه الحركة المرورية في ساعه الذروة، وذلك طبقًا لتعليمات المرور، وكذلك تكليف هيئة الطرق ومديرية الطرق بتمهيد وجاهزية الطرق البديلة وهي "طريق المدينة الطبية، ومدخل سوهاج الجنوبي" علي أن يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمة لذلك،  والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين.

ووجه محافظ سوهاج بتشكيل ورديات عمل تضمن استمرار العمل علي مدار ٢٤ ساعة لسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة رقمية بنظام العد التنازلي توضح مدة المشروع وتاريخ الانتهاء منه.

كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم
كوبرى أخميم للطرق والكباري العاجلة للكوبري المرورية الطبية الطرق البديلة

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