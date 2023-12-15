"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

أكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس، وذلك بسبب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عددًا من المنازل وسط خان يونس، وأنباء عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين.

ومع التوجه نحو الجنوب، تواجه قوات الاحتلال تحديات جديدة، على رأسها الكثافة السكانية العالية فى خان يونس، بعد نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين إليها هربًا من التدمير فى الشمال.