الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

غزة
غزة

أكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس، وذلك بسبب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عددًا من المنازل وسط خان يونس، وأنباء عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين.

ومع التوجه نحو الجنوب، تواجه قوات الاحتلال تحديات جديدة، على رأسها الكثافة السكانية العالية فى خان يونس، بعد نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين إليها هربًا من التدمير فى الشمال.

استشهاد فلسطيني فلسطيني نابلس مراسلة قناة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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