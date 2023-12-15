الكاتبة شيماء غنيم تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ"رَبْع الرُّز"

تشارك الكاتبة الشابة شيماء غنيم في معرض القاهرة الدولي للكتاب بروايتها "رَبْع الرُّز"، والتي تصدر بالتزامن مع فعاليات الدورة الخامسة والخمسين للمعرض، عن دار العين للنشر.

أحداث "رَبْع الرُّز" في النصف الأول من القرن العشرين

وكشف الكاتبة شيماء غنيم لـ“الدستور”، عن ملامح روايتها "رَبْع الرُّز"، والتي تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرة إلي أن الرواية: تدور أحداثها في النصف الأول من القرن العشرين وتحديدًا في سنة 1927 بعد وفاة الأب الروحي للمصريين سعد باشا زغلول.

وعن المكان في روايتها "رَبْع الرُّز" أوضحت “غنيم” بأنها تدور في منطقة بولاق، واحدة من أكبر الربوع السكنية في القاهرة يعيش أكثر من ألفي شخص تحت خط الفقر، غارقين في قاع المجتمع الذي لا يراهم، تحكمهم الخرافات الشعبية التي تتعامل معها تلك الشرائح كأمر مُسلم به.

تتأرجح حياة أبطال الرواية بين أخلاقيات فرضتها عليهم قوانين المجتمع المصري من الخارج وبين واقع مرير تتحكم فيه السلطة الأعلى فتؤرخ لأحداث حقيقة كما تُبين تواطئ الإنجليز وبعض رجال الحكومة في نشر الفساد.

ومما جاء في رواية "رَبْع الرُّز"، للكاتبة شيماء غنيم، والتي تصدر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، نقرأ: “دائما ما تأسرني المدينة الألفية بتفاصيلها الخفية، حكايات الناس، المخربشات على الحوائط التي تشهد على طبقات التاريخ والأزمنة المتعاقبة، أتساءل دائمًا ماذا حدث هنا؟ من يتذكر؟ ساعدني في ذلك تمشيات يوم الأحد في الأزقة والحواري حتى شعرت بجذبة وكأن القاهرة تناديني تفتح أبوابها السحرية المغلقة، تبعث برسائلها من خلف الجدران. هناك أشياء لم تُروى بعد، شخصيات همشها التاريخ أو تم إسقاطها من بطون الكتب، وحين رأيت رَبْع الرُّز لأول مرة كان مجرد تقرير في مجلة قديمة يتحدث عن أقدم رَبْع أثري في مصر، توقفت فجأة، رَبْع يقطن فيه أكثر من ألفي شخص، هؤلاء هم من يقفون أمام فوهة المدفع، وهم أول من تنساهم الأقلام حين تكتب. بحثت عنه في كتب التاريخ وخاصة التي تتحدث عن الوكالات العثمانية فهو رَبْع ووكالة، وساعدني في ذلك أصدقائي من الباحثين في التراث”.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، تنطلق فعاليات دورته الخامسة والخمسين في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير في مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”.

وتحل دولة النرويج ضيف دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55 وشخصية المعرض عالم الآثار دكتور سليم حسن، بينما الكاتب يعقوب الشاروني هو شخصية معرض كتاب الطفل.