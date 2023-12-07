موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين، والمقرر انطلاقه في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، من أكثر مرات لعمليات البحث علي جوجل.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 بالدورة الخامسة والخمسين

تنعقد الدورة الخامسة والخمسين لموعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة العام 2024، بدءا من الرابع والعشرين يناير القادم وحتي السادس من فبراير 2024.

وكانت اللجنة الاستشارية العليا لــ موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، قد اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، صاحب موسوعة “مصر القديمة”، ليكون شخصية الدورة الخامسة والخمسين للمعرض.

كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، والذي رحل عن عالمنا قبل أيام، شخصية لمعرض الأطفال، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ومن المقرر أن ينطلق موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا الشعار في الدورة الخامسة والخمسين للمعرض، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا.

وتخصص الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، جناح مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التي لم يتخطى عدد إصداراتها الـ50 عنوانًا، وذلك بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو دور النشر التي لم ينطبق عليها باقي شروط المشاركة في المعرض بجناح مستقل، ويأتي ذلك لدعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم القومية.

كما أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن فتح باب حجز حفلات التوقيع الخاص بالمؤلفين ودور النشر، في الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في الفترة من 10 ديسمبر حتى 10 يناير المقبل، بمركز المعلومات بمقر الهيئة.