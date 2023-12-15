الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": العالم كله يبحث عن مصر وقت الأزمات

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه خلال زيارته الأخيرة لأمريكا بدأت حرب غزة وكان وقتها في هارفارد، وكان هناك لقاء يضم 250 شخصًا يتحدثون عن الحرب في غزة ومنهم شاب يدعى طارق مسعود وهو المسئول عن برنامج الشرق الأوسط، والذي قال إن مصر هي الأساس لحل الأزمة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه زمان كان الكلام السائد على مصر في أمريكا أنها مهمشة وليست لها نفوذ، وبعد الحرب على غزة لم يكن يوجد كلام بأمريكا سوى عن كيف ستتصرف مصر؟.

وتابع "سعيد"، أن مصر كانت دائمًا خلال العشر سنوات الماضية العالم يبحث عنها وقت الأزمات لأنه سواء في زمن الرئيس السيسي أو مبارك، لدينا مؤسسات ومصر بلد مؤسسات، مشيرًا إلى أن إسرائيلي متطرف قال له مرة إنه عندما زار مصر وجد أنها دولة مؤسسات خاصة بعدما زار وزارة الخارجية.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

عبدالمنعم سعيد مصر العالم يبحث عنها الأزمات الرئيس السيسي حرب غزة

مواد متعلقة

عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": الإخوان تركيبة عالمية قادرة على التلون

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الإرهاب فى مصر لم يكن عاديًا.. والإخوان تغلغوا فى المجتمع

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الانتقادات لعدد المشروعات وأولوياتها كانت سياسية

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى أقام بنية سكانية جديدة بتدشين العاصمة الإدارية

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة كانتا تسميان مدينتى الأشباح بالثمانينيات

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى ثانى أكبر معمر بمصر بعد الخديوى إسماعيل

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات من الظواهر الجوية

عاجل.. قصف إسرائيلى على طول قطاع غزة

عاجل.. الاحتلال يبلغ مستشفى المعمدانى بغزة بإجلاء النازحين من داخله

بعد اختفائه لـ12 يومًا.. وفاة التيك توكر فلانتينو (فيديو جراف)

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة "التعليم"

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023/2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة