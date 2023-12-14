الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى ثانى أكبر معمر بمصر بعد الخديوى إسماعيل

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه عندما تكون مساحة الدولة مليون متر مربع وهي ليست غنية فهذه مشكلة، مؤكدًا أن كل من عمل تحديث في مصر أول شيء أقامه هو الترع والطرق والقناطر وكلها تقطع مصر.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سبق ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه ثاني أكبر معمر في تاريخ مصر الحديث بعد الخديو إسماعيل، مؤكدًا أنه في عهد الخديو إسماعيل تم عمل قناة السويس، وخلق 3 مدن كبرى خارج وادي النيل وتم وضع استراتيجيتها وعندما يكون لدينا مدن على ضفاف النيل يكون لديك شرق وغرب.

وأكد أن الرئيس السيسي عندما بدأ يعمل كان يوجد فرع دمياط وقناة السويس والقاهرة والعين السخنة هذا  مثلث وكان صحراء، ورأى أن القاهرة تتمدد شرقا وهذا نوع من النمو الطبيعي بعد عمل مدن الرحاب ومدينتي ويوجد مدينتي العين السخنة، وقرر عمل العاصمة الإدراية ومدينة الجلاء وخلق مدن جديدة وهذا أكبر تحد للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن بناء 24 مدينة كلها خارج وادي النيل المنصورة الجديدة أسيوط الجديدة والإسماعيلية الجديدة فالرئيس يقوم بعمل أشياء جديدة أفضل من إصلاح القديمة ومنها يخلق محاور لتصليح القديم.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

عبدالمنعم سعيد ثاني أكبر معمر الخديوي إسماعيل تاريخ مصر الحديث قناة السويس

مواد متعلقة

حلمى النمنم يكشف لـ"الشاهد" سر عدم الإنجاز فى ملف تجديد الخطاب الدينى

النمنم لـ"الشاهد": قضية التكفير تعتبر نوعًا من الدعوة للقتل وتحتاج لإعادة النظر

حلمى النمنم لـ"الشاهد": قانون دور العبادة الموحد أكبر انتصار بتجديد الخطاب الدينى

حلمى النمنم لـ"الشاهد": رواية "أولاد حارتنا" مُنعت طباعتها بمصر من 1959 حتى 2005

الأكثر قراءة

عاجل.. 196 شهيدا.. حصيلة يوم من مجازر الاحتلال الإسرائيلى شمال وجنوب قطاع غزة

"وول ستريت جورنال" تكشف عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال فى غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى ثانى أكبر معمر بمصر بعد الخديوى إسماعيل

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في آخر تحديث وسعر عيار 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك