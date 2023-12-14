عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى ثانى أكبر معمر بمصر بعد الخديوى إسماعيل

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه عندما تكون مساحة الدولة مليون متر مربع وهي ليست غنية فهذه مشكلة، مؤكدًا أن كل من عمل تحديث في مصر أول شيء أقامه هو الترع والطرق والقناطر وكلها تقطع مصر.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سبق ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه ثاني أكبر معمر في تاريخ مصر الحديث بعد الخديو إسماعيل، مؤكدًا أنه في عهد الخديو إسماعيل تم عمل قناة السويس، وخلق 3 مدن كبرى خارج وادي النيل وتم وضع استراتيجيتها وعندما يكون لدينا مدن على ضفاف النيل يكون لديك شرق وغرب.

وأكد أن الرئيس السيسي عندما بدأ يعمل كان يوجد فرع دمياط وقناة السويس والقاهرة والعين السخنة هذا مثلث وكان صحراء، ورأى أن القاهرة تتمدد شرقا وهذا نوع من النمو الطبيعي بعد عمل مدن الرحاب ومدينتي ويوجد مدينتي العين السخنة، وقرر عمل العاصمة الإدراية ومدينة الجلاء وخلق مدن جديدة وهذا أكبر تحد للرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن بناء 24 مدينة كلها خارج وادي النيل المنصورة الجديدة أسيوط الجديدة والإسماعيلية الجديدة فالرئيس يقوم بعمل أشياء جديدة أفضل من إصلاح القديمة ومنها يخلق محاور لتصليح القديم.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.