الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم لـ"الشاهد": رواية "أولاد حارتنا" مُنعت طباعتها بمصر من 1959 حتى 2005

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه إذا تحدثت عن ريادة مصر الثقافية، فلا بد أن تكون هناك مساحة كبيرة من الحرية وألا يكون هناك خوف.

وأضاف، "النمنم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أنه منذ عام 1959، وحتى 2005، كانت القاهرة هي البلد الوحيد الممنوع من طباعة رواية "أولاد حارتنا"، ورغم أنها كانت تباع في مكتبات الرياض بالسعودية وممنوعة في مصر وعندما وجدت في مصر في 2005 الدولة لم تهدأ.

وأكد أنه كتب سلسلة مقالات بعنوان "نحو علمانية إسلامية"، والذين اعترضوا عليها وهو وزير للثقافة بعضهم شكره عليها بعدها، مشيرًا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين قاتل معه 86 مشركًا لم يكونوا قد اعتنقوا الإسلام، ومن بينهم صفوان بن أمية وكان مشركًا ومد الجيش بالسلاح، ولم يأمر الرسول بقتلهم أو عدم الاستفادة منهم.

وتابع، أنه لم يجد أي اعتراض من الدولة ولو كان هناك اعتراض، لكان قد طلب منه الاستقالة أو الاعتذار عن المقالات ولكن هذا لم يحدث.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

حلمي النمنم رواية أولاد حارتنا طباعة سلسلة مقالات نحو علمانية إسلامية

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