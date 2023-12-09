حلمى النمنم لـ"الشاهد": منصب الوزير قيد حركتى على المستوى الشخصى

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن منصب الوزير في النهاية منصب سياسي، والمنصب السياسي يتيح للشخص قول الرأي النقدي، معبرًا: "منصب الوزير لم يكن النقلة الكبيرة التي شعرت بها من كوني كاتب صحفي إلى وزير، ولكن النقلة الحقيقية التي شعرت بها عندما توليت رئاسة دار الكتب، وذلك بسبب أن المنصب كان يجبر الشخص على الاستماع لكافة آراء الكتاب وتقبلها وهذا عكس منصب الوزير".

تولي منصب الوزير

وأكد حلمي النمنم، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن منصب الوزير قيده على المستوى الشخصي بصورة كبيرة، معبرًا: "عندما توليت منصب وزير الثقافة كنت مقيد قي حياتي الشخصية، حيث تخليت عن بعض عاداتي مثل عدم الذهاب لسوق الأزبكيىة، كما أنني أصبحت غير قادر على دخول مكتبات وسط البلد والإطلاع على الكتب".

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.