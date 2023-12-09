حلمى النمنم لـ"الشاهد": لم تكن لدى رغبة فى تولى وزارة الثقافة بعهد إبراهيم محلب

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه طُلب منه تولي وزارة الثقافة في وزارة المهندس إبراهيم محلب الأولى، معبرًا: "لم أكن مرحب بدخول الوزارة، ولهذا تلقيت اتصال هاتفي من الوزير فخري عبد النور وقال لي يا أستاذ حلمي مش شايف إن البلد تستحق أن نضحي من أجلها، وكان ردي بأن البلد تستحق أكثر من ذلك، وبعد هذا الاتصال تلقيت اتصال آخر من المهندس إبراهيم محلي ليطلب مقابلتي، وبالفعل ذهبت لمقابلته بشكل شخصي، ويمكن القول أن هذا اللقاء استمر لأكثر من ساعتين وثلث".

تولي وزارة الثقافة

وأكد حلمي النمنم، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدكتور جابر عصفور طلب منه تولي رئاسة دار الكتب، وبالفعل استمر في هذا المنصب حتى تولى منصبه في وزارة الثقافة.



وتابع: "عندما ذهبت لدار الكتب كان في خيالي تولي دار الوثائق، بسبب خوفي على الوثائق المصرية من الضياع والهلاك والإهمال، وكنت مؤمن بصورة كبيرة بضرورة نشر بعض الوثائق التي مر عليها سنوات كثيرة داخل الدار لتسهيل البحث على الباحثين، وبالفعل قمنا بنشر بعض الوثائق مثل وثائق النصرة المصرية للقضية الفلسطينية من قبل مجيء الاحتلال الصهيوني".

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.



