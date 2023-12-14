أستاذ علاقات دولية: يوجد انقسام بين النخب الأمريكية لدعمها الكامل لإسرائيل

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك انقساما بين النخب الأمريكية بسبب الحرب في غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من الاستقالات التي تمت في وزارة الخارجية الأمريكية تنديدًا للدعم الأمريكي لإسرائيل.

وأكدت أنه من الواضح أن هناك حالة صحوة وحالة إعادة تقييم للملف الفلسطيني ليس بناء على الصورة التي نقل من فلسطين، ولكن اصبح يتم تداول الأحاديث والرسائل التي تم طرحها إبان قمة السلام الدولية بالقاهرة.

وتابعت أننا تخطينا فكرة الرؤساء ونتحدث على المستوى الثاني والثالث لصناع القرار بالنظام العالمي.

تحركات القاهرة كانت ملموسة وناجحة

وأشارت إلى أن تحركات القاهرة كانت ملموسة وناجحة على مسارين الرئيس السيسي وتوثيقه من خلال لرسائل المباشرة للدوائر المغلقة مع أمريكا وغيرها من الدول عما يجري بفلسطين، بالإضافة لرسائلة بقمة السلام بمصر ورفض تهجير الفلسطينيين والمطالبة بإدخال المساعدات بشكل مستمر رغم المضايقات من الجانب الآخر بالإضافة لتحركات وزارة الخارجية.