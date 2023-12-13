مستشار الرئيس الفلسطينى: أمريكا مسئولة عن جرائم الحرب الإسرائيلية فى غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أمريكا هي من تتحمل كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بغزة لأنها هي التي توفر لها الأموال والأسلحة.

وأكد “الهباش”، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن أمريكا لو أرادات وقف هذه المذبحة بإمكانها فقط أن تأمرها أو أن توقف إمدادها بالسلاح والذخائر حينها ستتوقف الحرب بشكل تلاقي ولكن أمريكا معنية ببقاء الوضع وكسر إرادة الشعب الفلسطيني وكسر إرادة العرب.

لا أحد يمكن أن يتحمل أن تستمر هذه المذبحة بفلسطين

وعن وجود هدنة جديدة، أكد أنه من حيث المبدأ فإن فلسطين مع أي جهد يمكن أن يحقن دماء شعبها لأنه لا أحد يمكنه تحمل استمرار المذبحة ويكفي سقوط 70 ألف ضحية ما بين شهيد وجريح، 70% منهم من النساء والأطفال وتدمير 100 مسجد و250 منزلًا وتدمير الكنائس.