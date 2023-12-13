الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسماعيل هنية: منفتحون على أى أفكار أو مبادرات لوقف الحرب فى غزة

اسماعيل هنية
اسماعيل هنية

قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إننا منفتحون على أي أفكار أو مبادرات لوقف الحرب.  

وأضاف هنية: أي ترتيبات حول مستقبل غزة من دون حماس لن تنجح . 

 حماس لا تستجيب لمحاولات إعادة مفاوضات الرهائن 

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وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، لم تستجب حماس للمبادرات التي قدمت في الأيام الأخيرة لمحاولة استئناف المفاوضات بشأن الرهائن، حسبما قال مصدر مطلع على الجهود لشبكة CNN، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة ووسطاء آخرون إحياء المحادثات التي من شأنها أن تشهد إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا في 7 أكتوبر من غزة. 

ونقلت قطر التي تواصل لعب دور المحاور إلى حماس أفكارًا جديدة لمحاولة إخراج المزيد من الرهائن من غزة، بما في ذلك صفقة محتملة من شأنها أن تشمل إطلاق سراح ليس فقط النساء الرهائن المتبقيات، بل الرجال أيضًا، وفقًا لمصدر مطلع على الجهود ومسؤول أمريكي كبير.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير: «لا توجد مفاوضات نشطة، ولكن هناك استكشاف حقيقي للأفكار حول كيفية المضي قدماً في هذا الأمر، لكن المصدر المطلع قال إن حماس لم تستجب للتواصل.

وتتحدث قطر مع مسئولي حماس السياسيين في غزة الذين ينقلون بعد ذلك رسائل إلى قيادة الجماعة داخل القطاع الذين يحاولون جاهدين تجنب اكتشافهم من قبل إسرائيل.

 كان مسئولون أمريكيون قد قالوا إن الحصول على إجابات من حماس كان عملية مرهقة للغاية خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي أدت إلى إطلاق سراح سلسلة من الرهائن. 

وقد يكون من الأصعب الآن على قادة حماس المشاركة في المحادثات الآن نظراً لتركيز إسرائيل على ملاحقتهم.

وفي الوقت نفسه فإن إسرائيل، التي استأنفت عمليتها العسكرية ضد حماس بعد هدنة استمرت سبعة أيام، تعتقد أن هجومها الذي يستهدف جنوب غزة ـ وخاصة خان يونس ـ لابد أن يمارس ضغوطاً إضافية على حماس قد تكون مفيدة في إطلاق سراح السجناء. 

 ويتفق بعض المسئولين الأمريكيين على أن الضغط العسكري قد يكون له أثر في دفع حماس في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات.

وقال المسئول الأمريكي الكبير: “قد تكون هذه لحظة بالنسبة لحماس لإعادة النظر في العودة إلى طاولة المفاوضات بطريقة حقيقية”.

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