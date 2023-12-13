الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة

البابا فرنسيس بابا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، المقابلة العامة للمسيحيين في ساحة القديس بطرس  بالفاتيكان.

وقال بابا الفاتيكان خلال كلمته بالمقابلة العامة: "أشجع جميع الأطراف المعنية على استئناف المفاوضات وأطلب من الجميع الالتزام العاجل بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة المنهكين والذين يحتاجون إليها حقا".

ووجّه قداسة البابا فرنسيس نداء قال خلاله: "ما زلت أتابع بقلق وألم الصراع في إسرائيل وفلسطين. أجدد ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وتالع بابا الفاتيكان قائلًا: "هناك الكثير من الألم هناك. أشجع جميع الأطراف المعنية على استئناف المفاوضات وأطلب من الجميع الالتزام العاجل بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة المنهكين والذين يحتاجون إليها حقا، وليتمَّ على الفور إطلاق سراح جميع الرهائن، الذين رأوا أملًا في الهدنة التي أُعلنت لبضعة أيام، لينتهِ هذا الألم الكبير للإسرائيليين والفلسطينيين. من فضلكم، لا للسلاح، نعم للسلام."

وكان قد استهل تعليمه الأسبوعي بالقول نختتم اليوم سلسلة التعاليم المخصصة للغيرة الرسولية، قائلًا:" تلهمنا كلمة الله، وحياة بعض الشهود، لكي تساعدنا على تعزيز الشغف لإعلان الإنجيل. إنها تتعلّق بكل مسيحي. لنفكر في حقيقة أن المحتفل في المعمودية يقول وهو يلمس أذني وشفتي المعمَّد: "ليمنحك الرب يسوع، الذي جعل الصم يسمعون والبكم يتكلمون، أن تسمع سريعًا كلامه وتعترف بإيمانك".

وتابع البابا فرنسيس قائلًا:" لقد سمعنا الأعجوبة التي قام بها يسوع، ويروي الإنجيلي مرقس كلمات يسوع الحاسمة باللغة الآرامية. "إِفَتَح" تعني "انفتح"، وهي دعوة ليست موجهة إلى الرجل الأصمَّ الأبكم الذي لم يكن بإمكانه أن يسمعه، بل إلى تلاميذ ذلك الوقت وتلاميذ كل العصور. نحن أيضًا، الذين نلنا الـ "إِفَتَح" من الروح القدس في المعمودية، مدعوون لكي ننفتح. "انفتح"، يقول يسوع لكل مؤمن ولكنيسته: انفتح، لأن رسالة الإنجيل تحتاج إليك لكي يُشهدَ لها وتُعلَن! وهذا الأمر يجعلنا نفكر أيضًا في موقف المسيحي: على المسيحي أن يكون مُنفتحًا على كلمة الله وعلى خدمة الآخرين. إذ دائمًا ما ينتهي الأمر بالمسيحيين المنغلقين بشكل سيئ، لأنهم ليسوا مسيحيين، بل هم أيديولوجيون، وأيديولوجيون منغلقون."

واختتم كلمته قائلًا: "على المسيحي أن يكون منفتحًا: في إعلان الكلمة، في استقبال الإخوة والأخوات. ولهذا السبب، فإن هذا الـ "إِفَتَح"، هو دعوة لنا جميعًا. ويسوع في نهاية الأناجيل، يسلّمنا رغبته الإرسالية هذه: اذهبوا أبعد، اذهبوا وأعلنوا الإنجيل."

بابا الفاتيكان البابا فرنسيس المقابلة العامة للمسيحيين الفاتيكان المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

بابا الفاتيكان يطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين فى قطاع غزة

بابا الفاتيكان: نعلم أن السلام هو ثمرة المحبة

الأكثر قراءة

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

انفراجة.. 140 شاحنة مساعدات إنسانية تصل غزة عبر معبر رفح

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

ما هى اتفاقية أوسلو التى هاجمها نتنياهو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك