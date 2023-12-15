الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: ارتفاع حركة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة

معبر رفح
معبر رفح

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن حركة عبور المساعدات الإنسانية تزداد إلى الأراضي الفلسطينية، حيث ارتفع عدد الشاحنات التي وصلت إلى الجانب الفلسطيني من منفذ رفح البري، حيث وصلت إلى أكثر من 140 شاحنة حتى الآن محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإغاثية.

وأضاف “عبدالفتاح”، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك تجهيزات لدخول أعداد أخرى من شاحنات المساعدات، والعمل مستمر على مدار الساعة من أجل ضخ كميات كبيرة وإضافية من المساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء في فلسطين.

وتابع: “كان هناك حديث بالأمس يتحدث من خلال ما قامت به مصر من خلال جهود وتنسيقات واتصالات بهدف الوصول إلى كميات إضافية من المساعدات الإنسانية عبر آليات جديدة، لتستطيع شاحنات المساعدات الدخول في وقت أقل وبكميات أكبر”.

وأكد أن هناك كميات وصلت إلى أكثر من 60 شاحنة يومية ستزداد إلى الشاحنات المعتاد دخولها كل يوم، فالرقم مرشح لأن يكون 160 شاحنة في كل يوم بعد وضع الآليات الجديدة.

القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية الأراضي الفلسطينية الجانب الفلسطينى منفذ رفح فلسطين

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