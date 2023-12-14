الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يبلغ مستشفى المعمدانى بغزة بإجلاء النازحين من داخله

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بلّغ مستشفى المعمداني في قطاع غزة بإجلاء النازحين من داخله.

كان مستشفى المعمداني تعرض في أكتوبر الماضي، عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى استهداف من قبل طائرات الاحتلال، حيث كان يؤوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثًا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 شهيد وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة عن أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تمامًا، بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 شهيد.

القاهرة الإخبارية الاحتلال مستشفى المعمداني النازحين

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