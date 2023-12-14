الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ريما بالي: سعيدة بوصول روايتي لـ"البوكر".. و“خاتم سُليمي” نفحة عطر من حلب

الكاتبة ريما بالي
الكاتبة ريما بالي

أعربت الكاتبة ريما بالي، عن سعادتها، بوصول روايتها “خاتم سُليمي”، للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” 2024.

ريما بالي: “خاتم سُليمي” نفحة عطر من حلب وعنها ولها

وقالت الكاتبة ريما بالي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "فرصة حلوة لتعريف شريحة أكبر من القراء على العمل وعلى أعمالي الأخرى أيضًا، ومن  ثم  بالتأكيد  لكل قارئ ذائقته ووجهة نظره المحترمة".

وأضافت: "هذا العمل هو نفحة عطر من حلب وعن حلب ولحلب، وهو مهدى لكل قارئ عربي خصوصًا، موضحة: أعرف أن لكل عربي "حلبه" الخاصة المتألمة وسؤاله المعلّق الذي ينتظر الإجابة، وحقيقته الناقصة التي لم تكتمل بعد.

txt

محمد عبدالنبى وأحمد المرسى.. مصريان فى القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2024

txt

أحمد المرسي عن وصول الليدي ميتسي للبوكر: الجوائز تضع مسئولية أكبر على الكاتب

من هي ريما بالي؟

هي كاتبة سورية ولدت في حلب، بسوريا، ودرست في جامعة حلب، كلية التجارة والاقتصاد، وغادرت سوريا عام 2015 مقيمة حاليًا في مدريد بإسبانيا.

وصدر لها عدة روايات منها رواية ميلاجرو “بين طاحونة الحرب ومعجزة الحياة” عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2016، رواية "غدي الأزرق" عن دار الآداب عام 2018.

والمنفى "اصوات عربية جديدة" (شاركت بنص ضمن عدة نصوص نشرت باللغتين العربية والدانماركية) دار سكريمنح بوكس (الدانمارك) عام  ٢٠١٩.

من أجواء رواية  “خاتم سُليمي”

حكاية عن تاريخٍ ينسدل كبساطٍ مضرج بالعشق والدم، وسحر ينبعث من التاريخ ليطارد الواقع. طبول حرب تدق، وقلوب تُخفق في رحلة بحثها عن مُسبّبات الوجود ومبرّرات الاستمرار، وخاتم قديم يدور بين أصابع الحكّائين في شتّى بقاع الأرض. سوريّة هي أرض الحكايات، وسلمى حائرة بين العاشق والمعشوق؛ بين الماضي الثريّ ممتد الأثر، والحاضر الرمادي المخضّب بالفقد والاقتتال. فهل تعثر سلمى على بوصلة القلب وتقرّر مصيرها؟ هل تستسلم لرمال الماضي المتحرّكة التي تذوب فيها وتُذيبها، أم تترك جسدها لوتر القوس المشدود شطر الغرب؟

بين سلمى ولوكاس وشمس الدين، اختلفت الأهواء وتباينت الخلفيّات والرؤى، ولم يتفق ثلاثتهم إلا على عشق حلب. المدينة الغاوية المغدورة التي تئن أسفل أنقاض الأحلام والفرص الضائعة. فهل يكون خاتم سُليمى السحريّ كافيًا لتحرير الأرواح الهائمة في فضاء المدينة؟ هل يُعيد وصل الرابط المبتور بين المقبل والفائت؟ أم أنّ على حلب أن تنتظر سُليمانًا آخرَ، يُبعث من سباته الطويل، فيرمّم عصاه المأكولة، ويستعيد سطوته على سائر المخلوقات المتناحرة، إذ يعثر على خاتمه المفقود؟

ريما بالي خاتم س ليمي تنمية البوكر حلب

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى لمستشار الأمن القومى الأمريكى: هزيمة «حماس» ليست سهلة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات من الظواهر الجوية

عاجل.. «الدستور» تحقق: كيف نستفيد من تجربة الانتخابات الرئاسية فى تطوير الحياة السياسية فى مصر؟

المدير الفنى للزمالك: "الفريق مكنش فى يومه النهاردة"

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة "التعليم"

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة