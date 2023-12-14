"القاهرة الإخبارية": البيت الأبيض يضع شروطًا لإنهاء الحرب فى غزة

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض جون كيربي، أن هناك 3 شروط لإنهاء الحرب في غزة، هى إلقاء حماس لسلاحها وتسليم المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر وإطلاق سراح جميع المحتجزين لديها؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض، أنهم مستمرون في دعم إسرائيل خلال الحرب بقطاع غزة، مضيفًا: "يمكننا تدمير الفصائل الفلسطينية، لكن من الصعب تدمير الأيديولوجية الخاصة بها".

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض، أن إسرائيل استجابت لمطالبنا وقللت اعتمادها على القصف الجوي، بجانب قيامها بنشر خرائط للأماكن الآمنة للفلسطينيين كي يلجأوا إليها بعيدًا عن القتال، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون أن يروا قتلى أو مصابين في الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأشار منسق الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض، إلى أن جيك سوليفان في إسرائيل يناقش المسئولين بشأن تقليل أعداد الضحايا المدنيين في غزة.