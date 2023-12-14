“القاهرة الإخبارية”: نقل 35 جنديًا إسرائيليًا للمستشفى إثر معارك غزة خلال 24 ساعة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أنه تم نقل 35 جنديًا إسرائيليًا إلى المستشفى إثر معارك في قطاع غزة خلال 24 ساعة؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال، عن إصابة قائد كتيبة بلواء جولاني الإسرائيلي في معارك جنوب قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة ضابط إسرائيلي و7 جنود آخرين بجروح خلال معارك جنوب قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

كانت فصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت عن استهداف 4 جنود إسرائيليين في شمال غرب قطاع غزة.