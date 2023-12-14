الفنانة يسرا أول الحضور لمهرجان الجونة السينمائى (صور)

حرصت الفنانة يسرا أن تكون أول الحاضرين، لحفل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي تستمر فعالياته بداية من اليوم حتى يوم 21 من الشهر الجاري.

وظهرت يسرا رفقة رجل الأعمال سميح ساويرس في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرا معًا يلتقطان بعضًا من الصور التذكارية، وظهرت يسرا خلال الحفل، وقررت يسرا ارتداء بالطو باللون الأسود، مع وضع لمسات خفيفة من الميكب، ما أبرز جمال ملامحها.

وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة مهرجان الجونة، في وقت سابق، تكريم المخرج مروان حامد، خلال حفل الافتتاح في المهرجان، وذلك عن مشواره الفني وأعماله المتميزة، كما ستشارك أيضًا المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا في حفل الافتتاح.

مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة

تضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة لمهرجان الجونة عددًا من النجوم أبرزهم الفنانة صبا مبارك، المخرج عمر الزهيري، الفنانة رزان الجمال، والفنانة ياسمين المصري، وغيرهم من النجوم.

مع اقتراب انطلاقة نسخته الجديدة المنتظرة، يشرف مهرجان الجونة السينمائي، إزاحة الستار، عن أسماء الأعضاء المميزين، للجان تحكيم المسابقات الثلاث: الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة.

وتتنافس الأفلام المشاركة في برنامج المهرجان، على جائزة "نجمة الجونة الخضراء"، وجائزة "سينما من أجل الإنسانية"، وجائزة "فيبريسي"، وجائزة "نيتباك".

وتتمتع هذه المجموعة المتميزة من أعضاء لجان التحكيم، بخبرة واسعة، ووجهات نظر متنوعة، لتقييم المشاركات المتميزة في هذه الفئات، تقييمًا موضوعيًا.

وعلى الرغم من التحديات الحالية الصعبة، يظل مهرجان الجونة السينمائي متمسكًا بالتزامه بدعم الأعمال السينمائية المتميزة. ويستعد أعضاء لجان التحكيم في مختلف الفئات للبدء في مهمة صعبة تتمثل في تقييم الأعمال البارزة في هذه الفئات.

يكشف مهرجان الجونة السينمائي عن القسم الخاص "نافذة على فلسطين" والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين. وكما أعلن مسبقًا من المقرر أن تنعقد الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر.

