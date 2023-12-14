الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق مهرجان الجونة 2023.. وبوسي شلبي أول الحضور بإطلالة مثيرة (صور)

بوسي شلبي
بوسي شلبي

انفردت الإعلامية بوسي شلبي بأول ظهور على “ريد كاربت” مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بإطلالة أنيقة.

وارتدت بوسي فستانًا طويلًا باللون "السلفر" واختارت مكياجًا قويًا، ورسمت عيون "سموكي"، على ريد كاربت مهرجان الجونة  السينمائي، كما أنها نسقت بعض المجوهرات المكونة من حلق وأسورة وسلسلة وخاتم وتركت شعرها مرفوعًا لأعلى.

وقررت إدارة المهرجان استبدال السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

حفل الافتتاح

انطلق حفل الافتتاح مساء اليوم، بتكريم عدد كبير من الشخصيات الفنية الملهمة والتي أعطت الكثير للفن المصري والعربي، بجانب فقرات متنوعة خلال الافتتاح حول القضية الفلسطينية بتفاصيل مهمة تختص هذا الجانب.

قسم نافذة على فلسطين

وكشف مهرجان الجونة السينمائي مؤخرًا، عن القسم الخاص "نافذة على فلسطين" والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، والذي تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين. وكما أعلن مسبقًا من المقرر أن تنعقد الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر.

وقسم نافذة على فلسطين يلخص بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروى. ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يهدف مهرجان الجونة إلى التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، كما يؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني. 

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