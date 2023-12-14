الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما علافة تطوير البنية التحتية بوجود مصر ضمن أفضل 3 دول في ريادة الإبداع؟

التحول الرقمي
التحول الرقمي

استعرض المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، جهود مصر في التحول الرقمي التي أدت لوجودها ضمن أفضل 3 دول في ريادة الإبداع.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي العمود الفقري لكل الصناعات المختلفة، وفي شتى المجالات، الأمر الذي أدى بدوره لزيادة الاعتماد عليها، لافتا إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية والتي كانت أولى أولويات الدولة منذ 2014.

وأضاف: خطة الدولة لإحلال الألياف الضوئية ساهمت أيضا في وجود مصر ضمن أفضل 3 دولة في ريادة الإبداع، علاوة على إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 وطيبة 2، كلها أمور رفعت سرعات الانترنت في مصر، وهو ماساعد على العمل من المنزل في فترات كورونا".

وأوضح المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات، أنه في نهاية 2019 مصر ضاعفت سرعة الانترنت 4 أضعاف وهو ماساعد على تخطي أزمة كورونا، مؤكدا أن أزمة كورونا أشارت إلى مدى أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مصر التحول الرقمي ريادة الإبداع تكنولوجيا المعلومات البنية التحتية

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