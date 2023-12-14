الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القدرة: الاحتلال يتعمد تصفية الوجود الصحى شمال غزة لإجبار السكان على النزوح

الدكتور أشرف القدرة
الدكتور أشرف القدرة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تصفية الوجود الصحي في شمال غزة لإجبار السكان على النزوح.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة هو الأسوأ؛ نتيجة فقدانها للقدرات الاستيعابية والعلاجية، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية تفاضل بين الحالات الخطيرة لإنقاذ حياة ما يمكن إنقاذه من بين الأعداد الكبيرة التي تصل إلى مستشفيات الجنوب.

وناشد المؤسسات الدولية دعم مستشفيات الجنوب بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة.

ونوه بأن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في اعتقال 38 كادرًا صحيًا، على رأسهم مدير مجمع الشفاء الدكتور محمد أبوسلمية، في ظروف قاسية وغير إنسانية، قائلًا إن الاستجواب يتم تحت التعذيب والتجويع.

وصرح بأن العدوان الإسرائيلي بحق المنظومة الصحية أدى إلى استشهاد 300 كادر صحي، وتدمير 102 سيارة إسعاف، لافتًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استهداف 138 مؤسسة صحية وإخراج 22 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة.

الصحة غزة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي أشرف القدرة

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