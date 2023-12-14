لو فاتك التريند| إشادة عالمية بالانتخابات الرئاسية.. وتحركات من بايدن لتمويل أوكرانيا

تنوعت أخبار التريند اليوم الخميس خلال الساعات الماضية ما بين أخبار فن وأخبار عن الانتخابات، وسياسية واقتصادية، في هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

بعثة الاتحاد الإفريقى والكوميسا: رصدنا مشاركة كثيفة للشباب والنساء فى انتخابات رئاسة مصر

أشادت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بالمشاركة الكثيفة للشباب والنساء في الانتخابات التي جرت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري وذلك خلال المؤتمرالصحفي الذي عقدته البعثة المشتركة اليوم الخميس بالقاهرة.

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"يغرقن فى دمائهن".. نقص المستلزمات الصحية يخنق نساء غزة

كان يوم 2 من كل شهر يمر عاديًا على أمل ناصر، فلسطينية من قطاع غزة، إذ أنه موعد دورتها الشهرية وذلك قبل العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، لكن باتت تحسب له حسابات أخرى على رأسها ماذا سأرتدي وقت نزول الدم؟.

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تحركات مكثفة من بايدن لتمويل أوكرانيا عسكريًا.. ماذا يجري وراء جدران الكونجرس؟

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه على استعداد لتقديم "تنازلات كبيرة" بشأن أمن الحدود لإرضاء الجمهوريين، الذين لن يدعموا أي مساعدات أخرى لأوكرانيا دون شن حملة جديدة على الهجرة.

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اليوم.. CBC تعرض فيلم “من الرؤية إلى الإنجاز.. قصة وطن يقدر العلم”

تعرض قناة "CBC"، اليوم في الخامسة والنصف مساءً، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "من الرؤية للإنجاز.. حكاية وطن في التعليم" عن قصة وطن يقدر العلم، وكيف استثمرت الدولة المصرية في التعليم خلال 10 سنوات من عمر الجمهورية الجديدة.

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مصر تمد موعد مزايدة الذهب "فى أغنى مناطقه" استجابة لطلبات عالمية

أعلنت شركة "شلاتين"، التي تتبع وزارة البترول والثروة المعدنية، عن مد موعد إغلاق مزايدة الذهب العالمية فى مصر إلى يوم 11 يناير 2023، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 14 ديسمبر 2023.

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نصائح من صديق لـ انتوني روبنز

في حياتنا غالبًا ما تحدث أشياء لا يمكننا التحكم فيها، مثلًا عندما تخفض الشركة التي نعمل فيها من عمالتها ويتم إيقافنا عن العمل، أو يصبح أحد أفراد العائلة مريضًا، أو يموت شخص قريب لنا، في مثل هذه المواقف قد نشعر بأنه لا يمكننا أن نفعل شيئًا.

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