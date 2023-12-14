بعثة الاتحاد الإفريقي والكوميسا: تمكن مصر من إجراء الانتخابات الرئاسية في بيئة سلمية

أشادت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي-الكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية، والتي جرت في الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجاري بتنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف سياسية صعبة في المنطقة على ضوء التطورات بقطاع غزة، وعلى الرغم من ذلك تمكنت مصر من تنظيمها في "بيئة سلمية ".



وقالت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 - فى البيان الأولى عن مخرجات الانتخابات الرئاسية والذي تلته اليوم الخميس خلال مؤتمر عقد بأحد فنادق القاهرة، إن مصر عقدت الانتخابات الرئاسية من ١٠ الى ١٢ ديسمبر فى الداخل فيما ادلى المصريون بالخارج بأصواتهم فى الفترة من 1 إلى ٣ ديسمبر، في الانتخابات الرابعة من نوعها منذ ثورة ٢٠١١.



حضر المؤتمر الصحفي السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية وعدد من السفراء الافارقة المعتمدين بالقاهرة الى جانب اعضاء البعثة.

ولفتت إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أوفد بعثة مشتركة من الاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات، وتتالف من 70 مراقبًا ومراقبة على المدى القصير من 36 دولة، ومن بينهم سفراء معتمدون لدى الاتحاد الأفريقي، ومسؤولون من هيئات إدارة الانتخابات، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني الأفريقية، وخبراء الانتخابات الأفارقة، ومتخصصون في حقوق الإنسان وخبراء النوع الاجتماعي والإعلام وممثلو المنظمات النسائية والشباب.



وقالت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 - إن جمهورية مصر العربية اجرت انتخاباتها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023 ، حيث أدلى المصريون المقيمون في الخارج بأصواتهم في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2023 في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة. وكانت هذه هي الانتخابات الرئاسية الرابعة بعد ثورة يناير2011، وهى الانتخابات الثانية التي تديرها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة ودائمة لإدارة الانتخابات تأسست في أغسطس 2017 وفقا لدستور مصر لعام 2014.

