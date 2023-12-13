نصائح من صديق لـ انتوني روبنز

في حياتنا غالبًا ما تحدث أشياء لا يمكننا التحكم فيها، مثلًا عندما تخفض الشركة التي نعمل فيها من عمالتها ويتم إيقافنا عن العمل، أو يصبح أحد أفراد العائلة مريضًا، أو يموت شخص قريب لنا، في مثل هذه المواقف قد نشعر بأنه لا يمكننا أن نفعل شيئًا.

أحيانًا نقوم ببذل أقصى ما في وسعنا ولكننا لا نستطيع الوصول إلى ما نريد فنصاب بالإحباط وخيبة الأمل خاصة إذا كنا قد قمنا بمحاولات كثيرة فاشلة فنتوقف عن المحاولة وفي هذه الحالة نضع أنفسنا فيما يعرف باليأس المكتسب، وقد يدفعنا ذلك اليأس إلى عدم تكرار المحاولة رغم أننا نكون بالقرب من تحقيق ما نريد ولكننا لا نعلم ذلك.

إذا تأملنا سريعًا حياة بعض الشخصيات الناجحة في التاريخ فسنجد أن بينهم خيط مشترك وهو أنهم لم يسمحوا لأي شئ أن يمنعهم من تحقيق حلمهم وهدفهم، فقد استطاع د. طه حسين أن يصبح عن جدارة عميد الأدب العربي رغم أنه كان كفيف البصر ولكنه كان نافذ البصيرة فقد دعا إلى مجانية التعليم وقال "إن التعليم كالماء والهواء"، كما استطاعت الأديبة الأمريكية الراحلة هيلين كيلر أن تستمتع بمباهج الحياة رغم أنها لم تكن تسمع أو تبصر ومن أقوالها "عندما يغلق باب للسعادة، يفتح آخر، ولكن في كثير من الأحيان ننظر طويلًا إلى الباب المغلق الى الدرجة التي لا نرى فيها الباب الذي فتح لنا".

وهناك نموذج آخر "كولونيل ساندرز" صاحب خلطة أحد أشهر مطاعم الدجاج كانت أسرته تعاني الفقر وتدني المعيشة ومات والده وعمره خمس سنوات فكان على والدته أن تعمل ويقوم هو برعاية اخوته الصغار وإعداد الطعام لهم، دفعه عشقه للطبخ وموهبته إلى ابتكار وصفات للدجاج مميزة، كانت البداية عندما قام بتحضير وجبات من الدجاج المقلي والبطاطس المحمرة ثم اكتشف بعدها طريقة سرية لقلي الدجاج بدون زيت فمنحه حاكم ولاية كنتاكي رتبة كولونيل وعرض عليه شراء مطعمه ولكنه رفض العرض ثم اضطر إلى بيع مطعمه بعد أعوام قليلة بنصف الثمن الذي عرضه عليه الحاكم بسبب إعادة تخطيط المدينة وابتعاد مطعمه عن الطرق السريعة ورغم خسارته استمر يعمل بجد حتى ابتكر خلطته السرية وعرضها على المطاعم لمدة عامين، وقوبل طلبه بالرفض 1009مرة قبل أن يحصل على كلمة نعم.

مثال آخر: والت ديزني تم رفض حصوله على التمويل اللازم لبناء أكبر مدينة ملاهي في العالم 302 مرة؟ لأن جميع البنوك اعتقدت أنه مجنون.

أجرى العالم "توماس إديسون" أكثر من 900 تجربة حتى تمكن من اختراع المصباح الكهربي وكان يقول دومًا "إنني لا أيأس، لأن أي محاولة فاشلة لا أعيرها بالًا، بل أعتبرها خطوة أخرى للأمام"

نصائح من صديق