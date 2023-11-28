نصائح للنجاح والاستمتاع بالحياة لريتشارد ديني

النجاح واحدًا من أصعب المفاهيم التي يمكن تعريفها: فهو يعني أشياء مختلفة للأشخاص المختلفين، فقد يعني النجاح لشخص وظيفة آمنة، أما بالنسبة لآخر فهو يعني الحصول على الوجبة التالية، وربما يعني لآخرين التحرر من القلق، أو الاستقلال المادي، أو الشعور بالأمان، أو تحقيق انجاز رياضي أو علمي مذهل.

في السطور التالية يقدم لنا الكاتب البريطاني "ريتشارد ديني" العديد من النصائح المفيدة لكيفية النجاح والاستمتاع بالحياة وإدارة الوقت من خلال كتابه الرائع "انجح من أجل نفسك":

أولًا: نصائح تساعدك على النجاح:

ضع في اعتبارك أن أهم وأغلى أصولك وممتلكاتك.. أنت (نفسك) عقلك هو أكثر أصولك وممتلكاتك قيمة. والعقل كلما زاد استخدامه، أصبح أكثر لياقة وأدى بشكل أفضل. قيم ما تملكه بالفعل، إن العشب ليس دائمًا أكثر خضرة على الجانب الآخر من السور والإجابات ليست دائمًا موجودة في الأماكن البعيدة. الطريق إلى النجاح بشكل تصاعدي يعتمد على وجود أهداف، وتخطيط لتحقيق هذه الأهداف وبإمكانك الحصول على أي شئ ترغب فيه حقًا إذا وضعته كهدف لك. قال "هنري فورد" إذا اعتقدت أنك تستطيع، أو اعتقدت أنك لا تستطيع، فأنت على حق في كلتا المرتين، وهذا يعني أن الحدود الوحيدة الموجودة أمامك التي تعوق تحقيق هدفك هي تلك التي تصنعها أنت. بدون أهداف لن تتمكن من تحقيق أي شئ، ولا توجد قصة نجاح بدون أن يكون لصاحبها هدف. بصفة عامة لا يضع الناس أهدافًا لأنفسهم لأنهم لا يؤمنون بقدرتهم على الحصول على ما يريدون وينتج هذا عن ضعف تقدير للذات. راقب ما تسمح بدخوله إلى عقلك، انتزع منه تلك الأفكار التي تثبط عزيمتك أو تقلل من ثقتك بنفسك، يحتاج الأمر إلى تدريب وشجاعة وعزيمة. لا تخش الأخطاء، إن الأخطاء والزلات التي قد يعتبرها بعض الأشخاص فشلًا هي في الحقيقة عبارة عن مجرد نتائج غير مرغوب فيها، كما أن كل خطأ هو تجربة يمكن لهذه التجربة مساعدتك في تحقيق النجاح. تفحص البيئة من حولك، فإذا كنت تختلط باستمرار بأشخاص يدمرون ثقتك أو كانوا أشخاص متشائمين ويحطون من شأن النجاح والإنجاز أخرج من هذه البيئة وحاول أن تختلط بإناس إيجابيين ومتحمسين، أشخاص يبنون ويعطون بدلًا من أن يأخذوا او يهدموا لأن الاختلاط بأشخاص متطلعين للنجاح سيجعل من المستحيل ألا تكون ناجحًا مثلهم. اعتن بمظهرك: إن المال الذي تنفقه على مظهرك مال غير ضائع، لكن لا تتخط الحدود في هذا الانفاق والا ستصبح مهووسًا بنفسك. عندما يدرب المعلمون راكبي الخيل على القفز من فوق الأسوار يقولون لهم "عليكم أن تقفزوا بقلوبكم أولًا"، فإذا آمنت أنك تستطيع، تأكد من أن النجاح سيكون هو النتيجة، أما إذا آمنت بأنك لا تستطيع فستبدأ بالتردد ومن ثم سيتردد حصانك وتقع الكارثة. كن صريحًا مع نفسك ومع الآخرين، فالصراحة مع نفسك ستسمح لك أن تعرف أين أنت؟ وما الذي تؤمن به؟، أما الصراحة مع الآخرين فسوف تمكنهم من معرفة أين أنت بالنسبة لهم ؟ وما هو موقعهم منك؟ كما أن التحلي بالشجاعة الأدبية يجعل الشخص محل ثقة الآخرين. ابتسم حالمًا تستيقظ وعندما تصل لعملك، ليس المهم أن يراك أحد ولكن تلك الإبتسامة تجعلك نشيطًا وقادرًا على مواجهة التحديات التي ستقابلها في يومك. حاول ألا تثقل الآخرين بهمومك أو معاناتك، صحيح أن الانسان عندما يشارك الآخرين قلقه أو مخاوفه قد يشعر أحيانًا بالراحة ولكن الآخرين أيضًا لكل منهم مشاكله وهمومه والناس يتضايقون من كثيرى الشكوى والمحبطين ولا يرغبون في التعامل معهم.

ثانيًا:أفكار تساعدك على الاستمتاع بحياتك:

من الأشياء التي تجلب السعادة للإنسان هي القيام ببعض أعمال الخير، فإذا حاولت أن تكرس بعض الوقت لمساعدة الآخرين حتى لو كنت مشغولًا جدًا، هذا الوقت القصير الذي ستقضيه مع المحتاجين سيساعدك على الإيمان بنفسك بشكل أكبر وعلى بناء ثقتك وصورتك الذاتية.

شارك المتعة مع الآخرين، فالمتعة التي يتم تقاسمها هي متعة مضاعفة أما القلق الذي يتم تقاسمه فيقل إلى النصف. على سبيل المثال إذا تناولت الغداء مع مجموعة من أصدقائك او أفراد أسرتك ستجد أنك في الأغلب ستكون أسعد مما لو تناولته بمفردك، وينطبق ذلك على الرياضة والألعاب ومشاهدة التليفزيون ومساعدة الآخرين.. الخ، وفي نفس الوقت فإن قلقك من شئ ما إذا صرحت به لشخص عزيز عليك فقد يلهمك رأيًا يقلل من توترك أو ربما تشعر بتحسن عندما تجد أن شخصًا ما متعاطف معك.

عندما يتم جمع المال من خلال المجهود الشخصي تكون المتعة والسعادة، ففي أغلب الحالات التي يتم فيها كسب المال بالكد والتعب لا يأتي المال كله دفعه واحدة بل يأتي بشكل تدريجي وهو ما يتيح للفرد فرصة تعلم كيفية إدارة نقوده أما الفوز بالمصادفة في مسابقات اليانصيب فالمال يأتي فجأة وتكون الأسابيع الأولى هي فترة اتخاذ القرار بشأن كيفية انفاق هذا المال؟ وبعد ذلك يحل الشعور بالضغط محل أي شعور آخر، وقد تنهار الأسر بسبب توسلات وطلبات الآخرين كما يظهر الطامعون بخطة بعد خطة لأخذ هذه الأموال من الفائزين بها، وقد تكون الحسنة الوحيدة لهذه البرامج هي أنها تعطي الناس دفعة من الأمل.

كن رقيقًا مع الناس في طريقك للصعود، لأنك ستقابل نفس الأشخاص في طريقك للهبوط مرة أخرى.

ثالثًا:أفكار تساعدك على إدارة الوقت: