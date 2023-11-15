3 خطوات لشفاء القلوب لـ جون جراي

يواصل ملايين البشر في مختلف نواحي الحياة سواء كانوا أغنياء أم فقراء، أصحاء أم مرضى معاناتهم من فقدان الحب وبدلًا من إيجاد الحب وتحقيق أحلامهم فإنهم يتأقلمون مع الحياة ليس أكثر ويعيشون حياتهم يومًا بيوم،وهم في أغلب الحالات لا يدركون ما يفوتهم كما أنهم لا يعرفون أن لديهم اختيار، وأن هناك طريقة لشفاء قلوبهم وإيجاد الحب مرة أخرى.

كيف يشفى القلب؟

هناك ثلاث خطوات لشفاء القلوب هي:

الخطوة الأولى: الحصول على المساعدة

الخطوة الثانية: الحزن على الخسارة

الخطوة الثالثة: جمع شتات النفس قبل الدخول في علاقة ثانية

الخطو ة الأولى: الحصول على المساعدة

عندما تصاب بجرح ما فسوف تكون بحاجة لدعم الآخرين ومساعدتهم سواء كانوا من أفراد أسرتك أو أصدقائك وكذلك الحال عندما تصاب بكسر في القلب

الخطوة الثانية: الحزن على الخسارة

في هذه المرحلة يجب أن تأخذ وقتًا للحزن على الخسارة بتذكر الشخص المفقود وما آلات إليه العلاقة.. هذا التذكر سوف يبعث فيك مشاعر مؤلمة إلا أنه أيضًا سيوقظ فيك الحب الذي تقاسمته مع حبيبك يومًا ما،وهذا بالذات ما سيساعدك على الشفاء

قد يكون من الصعب في البداية أن تستوعب الخسارة أو تشعر بالحب إذا كنت تمر بمرحلة الشفاء من انفصال مؤلم أو طلاق مع شعورك بأنك مرفوض أو تعرضت للخيانة وفي هذه الحالة قد تكون غاضبًا جدًا ويكون التحدي هو كيفية إيجاد التسامح حتى عندما تكون مرتاحًا لانتهاء علاقتك المؤذية بالطرف الآخر فإن التحدي الذي ستواجهه هو تذكرك لآمالك وأحلامك العريضة التي بنيتها على تلك العلاقة

ولكي تعيد ترتيب أوضاع قلبك يجب أن تضع كل ما كان طيبًا محل التقدير والاحترام وأن تسامح الأخطاء، وهذا ما سيحررك لتتمكن من التقدم إلى الأمام بقلب منفتح لتجد الحب الحقيقي الدائم

من المستحيل أن ينفتح قلبك بالكامل لطرف آخر ما دام قد أغلق بالكامل أمام شخص في الماضي وحتى تكتمل عملية الشفاء يواجه الرجال مشاكل في بناء علاقات جديدة بينما تواجه النساء مشاكل تتصل بالثقة مرة أخرى

كيف تتجنب النساء ألم الخسارة؟

تلجأ النساء إلى إنكار حاجتهن للحب، فالمرأة تحمي نفسها من الشعور بالألم بقرارها عدم الثقة بأحد أو الاعتماد على الحب مرة ثانية وتكيف ظروفها وعلاقاتها بناء على ذلك

كيف يتجنب الرجل ألم الخسارة؟

في عالم الرجال يكون الناس مهيئين للحلول، فإن كان هناك ألم تكون الأولوية للتخلص من الألم عن طريق إغراق نفسه في العمل أو التعجل بدخول علاقة أخرى لتلتئم جراحه

كيف يتصرف عقل المرأة وقلبها بشكل مختلف؟

عندما تفقد المرأة من تحبه تشعر بأنها مجروحة وتتألم بشدة لأنها وثقت فيمن تحب لكنه تركها يائسة ووحيدة لا أحد يفهمها أو يهتم بها،وتشعر بالقلق ألا تجد الحب مرة ثانية، وتشعر بالغضب والارتباك والحزن الشديد لأن حياتها أصبحت خاوية تمامًا

عندما يفكر عقلها يقول لها:

عليك قبول الحقيقة،أنت لا تحتاجين الحب كثيرًا لقد أعطيت الكثير،وحان الآن دورك لتعتني بنفسك وتصنعين حياة جديدة ارفعي رأسك، لا تنهاري تعلمي كيف تسعدي نفسك اشغلى نفسك طالما كنت مشغولة ستكونين بخير تستطيعين العيش منفردة دون شريك أنت تتوقعين أكثر من العلاقات من المؤلم فقدان الحب، لذا كوني حريصة قبل أن ترتبطي حتى لا تتألمين مرة أخرى

يلاحظ أن عقل الرجل يحاول باستمرار إبطال مشاعر قلبه، فمثلًا حين يشعر قلب الرجل بأنه مجروح يقول له العقل "هيا لا تكن طفلًا، تستطيع معالجة الأمر "،وإذا شعر بالمرارة يقول له العقل "تمهل على نفسك وامنحها فرصة وتحرك للأمام" وإذا شعر بالغضب أو أنه لا يستطيع تحمل ما حدث يقول له العقل "بم تهتم؟ "لا تهتم إلا بنفسك من الآن فصاعدًا"

لماذا نتألم بشدة عندما نفارق من نحب؟

عندما نعاني من خيبة الأمل والظلم نجد في الحب عزاء لأرواحنا مما يسهل علينا تحمل الألم وعندما نفقد مصدرًا رئيسيا من مصادر الحب نشعر وكأننا قد جردنا من كافة دفاعاتنا واضطررنا إلى معاناة الخسارة وألم الحرمان وأسى الوحدة

عندما نكون مرتبطين بشريك الحياة فليس كافيًا أن نكون موضع تقدير الآخرين، ولكي يكون التقدير ذو معنى أكبر لا بد أن يصدر من القرين، ولا يمكن لأي مديح أو إطراء صادر عن شخص آخر أن يكون له نفس الوزن فيما لو صدر عن شريك حياتنا كما لا يمكن أن يكون إصغاء شخص ما لمشاكلنا والاهتمام بها له من القدر والأثر كما لو كان قد صدر من القرين خلال كل يوم يمر بنا

كلما كنا مرتبطين أكثر بشريك حياتنا كلما تضاعف الألم عندما نفقده

تقاس درجة تجاوز الشريك ونسيانه بمدى اعتمادنا عليه، وتقل تلك الدرجة إذا استطعنا الحصول على حاجتنا من أفراد عائلتنا وأصدقائنا ومن ثم يكون باستطاعتنا التخلص من آلامنا بالكامل

عندما نفقد الحب يأخذ القلب وقتًا طويلًا أكثر مما يأخذه العقل ليتكيف مع الأوضاع المستجدة لذا عندما نحاول التقدم للأمام نشعر بالحزن والغضب أو الخوف وهذا أمر طبيعي وعندما نقاوم تلك المشاعر المؤلمة قد يتسبب لنا ذلك في درجات مختلفة من الإحباط

لسوء الحظ كثير الناس عندما يكون العقل قد أخذ وقته الكافي لا يصبرون على مشاعر القلب فيتحركون بسرعة كبيرة في علاقة جديدة تؤدي بهم إلى خيبة أمل

الخطوة الثالثة: جمع شتات النفس

يجب أن نعطى الوقت الكافي لجمع شتات أنفسنا قبل الدخول في علاقة حميمة مرة ثانية ولكي نواصل التقدم يجب علينا أن نشعر ثانية بحاجتنا للحب وليس للشريك السابق ليفي بتلك الحاجة وعندما يشفى القلب المنكسر فسوف ينمو ليصبح أقوى مما كان، وسيمر الألم واليأس، وستجد الحب والبهجة مرة أخرى.

قد يكون البدء ثانية والنهوض بعد طلاق أو انفصال أم موت من نحب هو أكثر التجارب إيلامًا في الحياة إلا أن علينا مواجهة التحدي، فالطلاق المؤلم يمكن أن يفتح لك الباب لتحيا حياة جديدة مليئة بالحب، وهذه العملية ليست سهلة بالمرة، إنها تعني ميلاد حياة جديدة لك فهي عملية لا تخلو من آلام الوضع وتتطلب عملًا جادًا، ومع الوقت سرعان ما ننظر للماضي لنرى أن الألم قد أصبح مجرد ذكرى.